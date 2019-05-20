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      Вооруженные силы Украины получили отремонтированный бомбардировщик Су-24М

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      Украинские военные получили очередной обновленный бомбардировщик
      Украинские военные получили очередной обновленный бомбардировщик / Фото из открытых источников

      Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передал 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франка отремонтированный бомбардировщик Су-24М.

      Это уже пятый самолет такого типа отремонтированный для бригады начиная с 2014 года, сообщил портал UMP.

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      Именно самолет Су-24М способен транспортировать украинские крылатые ракеты "Нептун". Воздушный вариант ПКР второй на очереди после разработки берегового комплекса. Его поступление в войска ожидается в декабре 2019 года, или в начале 2020-го.

      Су-24м
      Бомбардировщик Су-24М

      Командование Воздушных Сил ВС Украины отмечает, что до конца года запланировано получение еще нескольких единиц отремонтированной и модернизированной авиационной техники.

      Что известно о бомбардировщике Су-24М?Это советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Су-24М – основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил Украины.

      Эти модели получили усовершенствованную прицельно-навигационную систему, повысило боевые качества самолета, обеспечило возможность применения нового оружия - управляемых ракет с лазерными и самонаведения.

      blog_ava
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      Теги: Вооруженные силы Украины авиация Новости Украины
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