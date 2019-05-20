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      Збройні сили України отримали відремонтований бомбардувальник Су-24М

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      Українські військові отримали черговий оновлений бомбардувальник
      Українські військові отримали черговий оновлений бомбардувальник / Фото з відкритих джерел

      Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" передав 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка відремонтований бомбардувальник Су-24М.

      Це вже п’ятий літак такого типу відремонтований для бригади починаючи з 2014 року, повідомив портал UMP.

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      Саме літак Су-24М здатний транспортувати українські крилаті ракети "Нептун". Повітряний варіант ПКР другий на черзі після розробки берегового комплексу.  Його надходження у війська очікується у грудні 2019 року, або на початку 2020-го.

      Су-24м
      Бомбардувальник Су-24М

      Командування Повітряних Сил ЗС України зазначає, що до кінця року заплановано отримання ще кількох одиниць відремонтованої та модернізованої авіаційної техніки.

      Що відомо про бомбардувальник Су-24М?Це радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах, вдень та вночі, зокрема на малих висотах з прицільним ураженням наземних і надводних цілей. Су-24М – основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил України.

      Ці моделі отримали вдосконалену прицільно-навігаційну систему, що підвищило бойові якості літака, забезпечило можливість застосування нової зброї – керованих ракет із лазерними та самонаведення. 

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      Теги: Новини України авіація Збройні сили України
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