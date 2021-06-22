Вооруженным силам Украины передали истребитель МиГ-29: фото

Воздушным силам ВСУ после ремонта передали истребитель МиГ-29МУ1. Самолет успешно совершил испытательные полеты и отбыл к месту дислокации военных.

Капитальный ремонт и модернизацию истребителя осуществил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Он входит в состав ГК "Укроборонпром".

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Как обновили истребитель

Работы выполнили в рамках государственного оборонного заказа. Специалисты провели модернизацию систем и оборудования и продолжили ресурсные показатели истребителя. В частности, МиГ-29МУ1 получил:

новую авионику,

капитально отремонтированные двигатели.

Наш коллектив гордится малейшей возможностью оказать поддержку и выразить уважение военным летчикам. Модернизированный истребитель Миг-29МУ1 – это лучшее, что мы можем сделать для наших военных в нынешних условиях,

– отметил директор предприятия Дмитрий Матрунчик.



Воздушным силам передали обновленный истребитель / Фото Укроборонпрома

Теперь самолет имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки. Это стало возможным благодаря интегрированному в бортовое радиоэлектронное оборудование приемника системы спутниковой навигации.



Специалисты обновили и модернизировали МиГ-29 / Фото Укроборонпрома

Кроме того, специалисты заменили блок приемника бортовой РЛС, что повысило ее надежность. Также расширили спектр частот радиостанции под требования ИКАО.

ЛДАРЗ – единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для воздушных сил. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВСУ. Многофункциональность истребителя позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для поражения.

Истребитель уже прибыл на место дислокации военных / Фото Укроборонпрома