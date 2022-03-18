Вопреки крови и военным преступлениям, – Зеленский осудил компании, все еще работающие в России

18 марта президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к нации. Политик подчеркнул, что если не приказать Россию сейчас, то другие агрессоры могут начать новые войны.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну на Украине. Больше о ключевых событиях можно прочесть по ссылке. Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за свои преступления, сообщает 24 канал.

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Президент Украины осудил компании, продолжающие работать в России

Зеленский также заявил, что все западные компании должны уйти с российского рынка, а также прекратить прикрывать свое стремление заработать дешевым пиаром, несмотря на кровь и военные преступления.

Президент Украины, вспомнил компании Ашан и Nestle, до сих пор работающие на рынке государства-агрессора. Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в ходе переговоров с гендиректором Nestle о неэтичности работы компании в России сторонам не удалось достичь взаимопонимания.

Дневное обращение Зеленского за 18 марта: смотреть видео