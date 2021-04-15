Президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны 15 апреля рассматривали 7 вопросов. Самый важный из них – ситуация на Донбассе.

Что заявил Зеленский

Обострение на Донбассе чиновники рассматривали тайно. Об этом глава государства заявил после заседания СНБО.

К теме Обострения на Донбассе: Зеленский пообщался с президентом Евросовета

Самое приоритетное сейчас – вопрос Донбасса. Детали не могу рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Армия готова – это самое главное. Мы понимаем, что СМИ распространяют много лишнего, но мы хотим, чтобы граждане доверяли только официальным заявлениям Генштаба,

– заявил президент.

Политик обсудит Донбасс с Макроном

Он добавил, что определенные детали хочет обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече 16 апреля. Кроме того, после разговора политиков с глазу на глаз они в видеорежиме пообщаются с канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский подчеркнул, что сейчас "у нас такой Нормандский формат".

Обратите внимание! Зеленский посетит Париж вместе с первой леди Еленой Зеленской. Во французском анонсе отметили, что встреча президентов состоится в формате обеда в 14:15 по киевскому времени. Переговоры между главами государств обусловлены стягиванием российских войск к границе Украины.

Коротко о ситуации на Донбассе

В последние недели Россия стягивает свои войска по трем направлениям – на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также у границы Украины. По данным разведки, она готовится к эскалации.

Международные лидеры уже выразили обеспокоенность обострением, а президент США Джо Байден пообещал поддержать нашу страну в случае эскалации.

Зеленский заверил, что Украина готова к наступлению России.

Зеленский об итогах заседания СНБО: видео