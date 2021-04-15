Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Основное внимание политики уделили обострению ситуации на Востоке Украины.

Президент Украины подробно проинформировал собеседника о развитии событий, которые произошли со времени совместной поездки лидеров Украины и ЕС на Донбасс 2 марта 2021 года.

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О чем говорили Зеленский и Мишель

Основной темой во время общения было обострение ситуации безопасности на Донбассе.

Мы ценим поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Решительная и адекватная реакция со стороны международного сообщества – залог предотвращения дальнейшей эскалации, сохранения жизней,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер подробно обсудил с Шарлем Мишелем инициативу Крымской платформы и наполнение ее содержанием.

Политики также договорились согласовать в ближайшее время даты проведения 23-го саммита Украина – ЕС, который должен состояться в Киеве во второй половине 2021 года.

Обратите внимание! Российские наемники продолжают активно обстреливать украинские позиции на Донбассе, нарушая все договоренности о перемирии. С начала 2021 года на фронте погибли уже 35 бойцов ВСУ.

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Войска России у границы / Инфографика 24 канала