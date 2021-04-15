Обострение на Донбассе: Зеленский пообщался с президентом Евросовета
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Основное внимание политики уделили обострению ситуации на Востоке Украины.
Источник:Офис Президента
Президент Украины подробно проинформировал собеседника о развитии событий, которые произошли со времени совместной поездки лидеров Украины и ЕС на Донбасс 2 марта 2021 года.
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О чем говорили Зеленский и Мишель
Основной темой во время общения было обострение ситуации безопасности на Донбассе.
Мы ценим поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Решительная и адекватная реакция со стороны международного сообщества – залог предотвращения дальнейшей эскалации, сохранения жизней,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме того, украинский лидер подробно обсудил с Шарлем Мишелем инициативу Крымской платформы и наполнение ее содержанием.
Политики также договорились согласовать в ближайшее время даты проведения 23-го саммита Украина – ЕС, который должен состояться в Киеве во второй половине 2021 года.
Россия стягивает военных: основное
- Москва начала активно стягивать свои войска к границам Украины и на территорию оккупированного Крыма.
- По информации разведки Минобороны, до 20 апреля 2021 года государство-оккупант перебросит 110 тысяч военных.
- Кроме того, Россия активно работает на информационном фронте, распространяя фейки об обострении ситуации со стороны Киева.
- Евросоюз выразил Украине поддержку и обратился к России с требованием прекратить эскалацию конфликта.
Войска России у границы / Инфографика 24 канала
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