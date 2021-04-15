Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Основну увагу політики приділили загостренню ситуації на Сході України.

Президент України детально поінформував співрозмовника про розвиток подій, які відбулися з часу спільної поїздки лідерів України та ЄС на Донбас 2 березня 2021 року.

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Про що говорили Зеленський та Мішель

Основною темою під час спілкування було загостренню безпекової ситуації на Донбасі.

Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародної спільноти – запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів,

– наголосив Зеленський.

Крім того, український лідер детально обговорив з Шарлем Мішелем ініціативу Кримської платформи та наповнення її змістом.

Політики також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23-го Саміту Україна – ЄС, який має відбутися в Києві у другій половині 2021 року.

Зверніть увагу! Російські найманці продовжують активно обстрілювати українські позиції на Донбасі, порушуючи усі домовленості про перемир'я. Від початку 2021 року на фронті загинули вже 35 бійців ЗСУ.

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Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу