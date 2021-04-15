Загострення на Донбасі: Зеленський поспілкувався з президентом Євроради
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Основну увагу політики приділили загостренню ситуації на Сході України.
Джерело:Офіс Президента
Президент України детально поінформував співрозмовника про розвиток подій, які відбулися з часу спільної поїздки лідерів України та ЄС на Донбас 2 березня 2021 року.
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Про що говорили Зеленський та Мішель
Основною темою під час спілкування було загостренню безпекової ситуації на Донбасі.
Ми цінуємо підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності України. Рішуча та адекватна реакція з боку міжнародної спільноти – запорука запобігання подальшій ескалації, збереження життів,
– наголосив Зеленський.
Крім того, український лідер детально обговорив з Шарлем Мішелем ініціативу Кримської платформи та наповнення її змістом.
Політики також домовилися узгодити найближчим часом дати проведення 23-го Саміту Україна – ЄС, який має відбутися в Києві у другій половині 2021 року.
Росія стягує військових: основне
- Москва почала активно стягувати свої війська до кордонів України та на територію окупованого Криму.
- За інформацією розвідки Міноборони, до 20 квітня 2021 року держава-окупант перекине 110 тисяч військових.
- Крім того, Росія активно працює на інформаційному фронті, поширюючи фейки про загострення ситуації зі сторони Києва.
- Євросоюз висловив Україні підтримку та звернувся до Росії з вимогою припинити ескалацію конфлікту.
Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу
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