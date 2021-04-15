Зеленський обговорив з президентом Фінляндії присутність російських військ на кордоні з Україною
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери країн обговорили напруженість на українсько-російському кордоні.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський розповів Нііністьо про загострення ситуації на Сході України. Також президенти обговорили заходи для стримування російської агресії у майбутньому.
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Що ще стало темою розмови
Водночас український президент подякував Фінляндії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Зеленський та Нііністьо також обговорили співпрацю у сфері протидії гібридним загрозам, які є одними з ключових елементів гарантії національної безпеки обох держав.
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Також лідери України та Фінляндії приділили увагу актуальним питанням, які стосуються взаємодії української держави з Європейським Союзом.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Росія стягує свої війська до кордону з Україною та в тимчасово окупований Крим. За даними української розвідки, впродовж тижня Кремль перекинув на Донбас 250 російських військових.
- Через загострення ситуації, Україна ініціювала термінові консультації з НАТО.
- США висловили стурбованість через те, що проросійські бойовики порушують режим тиші на Донбасі. Водночас Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність.
- Європейський парламент під час чергової сесії з 26 по 29 квітня обговорить посилення санкції щодо Росії через агресію проти України.
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