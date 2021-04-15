Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери країн обговорили напруженість на українсько-російському кордоні.

Зеленський розповів Нііністьо про загострення ситуації на Сході України. Також президенти обговорили заходи для стримування російської агресії у майбутньому.

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Що ще стало темою розмови

Водночас український президент подякував Фінляндії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський та Нііністьо також обговорили співпрацю у сфері протидії гібридним загрозам, які є одними з ключових елементів гарантії національної безпеки обох держав.

Зверніть увагу! Після того, як Джозеф Байден провів телефонну розмову із Володимиром Путіним та заявив про намір з ним зустрітись, 3 країни зголосилися це організувати. Зокрема, Фінляндія вже проінформувала Росію та США про свою готовність.

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Також лідери України та Фінляндії приділили увагу актуальним питанням, які стосуються взаємодії української держави з Європейським Союзом.