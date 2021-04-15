Зеленский обсудил с президентом Финляндии присутствие российских войск на границе с Украиной
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Лидеры стран обсудили напряженность на украинско-российской границе.
Источник:Офис президента
Зеленский рассказал Ниинисте об обострении ситуации на востоке Украины. Также президенты обсудили меры для сдерживания российской агрессии в будущем.
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Что еще стало темой разговора
В то же время украинский президент поблагодарил Финляндию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Зеленский и Ниинистьо также обсудили сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам, которые являются одними из ключевых элементов гарантии национальной безопасности обоих государств.
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Также лидеры Украины и Финляндии уделили внимание актуальным вопросам, которые касаются взаимодействия украинского государства с Европейским Союзом.
Обострение на Донбассе: что известно
- Россия стягивает свои войска к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым. По данным украинской разведки, в течение недели Кремль перебросил на Донбасс 250 российских военных.
- Из-за обострения ситуации, Украина инициировала срочные консультации с НАТО.
- США выразили обеспокоенность за то, что пророссийские боевики нарушают режим тишины на Донбассе. В то же время Европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.
- Европейский парламент во время очередной сессии с 26 по 29 апреля обсудит ужесточение санкций в отношении России из-за агрессии против Украины.
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