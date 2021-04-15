Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Лидеры стран обсудили напряженность на украинско-российской границе.

Зеленский рассказал Ниинисте об обострении ситуации на востоке Украины. Также президенты обсудили меры для сдерживания российской агрессии в будущем.

Читайте также Президент Финляндии выразил Путину обеспокоенность ситуацией на границе Украины

Что еще стало темой разговора

В то же время украинский президент поблагодарил Финляндию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский и Ниинистьо также обсудили сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам, которые являются одними из ключевых элементов гарантии национальной безопасности обоих государств.

Обратите внимание! После того, как Джозеф Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и заявил о намерении с ним встретиться, 3 страны согласились это организовать. В частности, Финляндия уже проинформировала Россию и США о своей готовности.

К теме Военная подготовка России достигла своего пика, – Пионтковский

Также лидеры Украины и Финляндии уделили внимание актуальным вопросам, которые касаются взаимодействия украинского государства с Европейским Союзом.

Обострение на Донбассе: что известно