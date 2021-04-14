Военная подготовка России достигла своего пика, – Пионтковский
На протяжении последних дней вероятность полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно возросла. В частности, в Кремле поверили в собственную безнаказанность.
Источник:24 канал
Российский публицист Андрей Пионтковский в программе "Что это было?" заявил, что Джозеф Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы убедить его сделать паузу и таким образом выиграть время, чтобы остановить войну. Однако в России это восприняли как знак слабости Байдена.
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Россия готовится к наступлению
По словам Пионтковского, сейчас на российском телевидении российские военные корреспонденты активно ведут репортажи с Донбасса. Они рассказывают, что украинцы якобы обстреливают Донецкий аэропорт и населенные пункты.
Подготовка России и информационная, и военная достигла своего пика,
– подчеркнул Пионтковский.
Как отметил публицист, для того, чтобы в этом убедиться, стоит послушать заявления представителей российских властей.
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Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео
Обострение на Донбассе: коротко
- За данным украинской разведки, Россия может готовиться к развертыванию конфликта на Донбассе. Эксперты предполагают, что Кремль хочет продвинуться вглубь Украины.
- Россия массово переправляет во временно оккупированный Крым военную технику.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что на восточной границе государства сконцентрировались 40 тысяч российских военных.
- Стоит заметить, что США выразили обеспокоенность из-за того, что пророссийские боевики нарушают режим тишины на Донбассе. В то же время Европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.
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