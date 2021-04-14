На протяжении последних дней вероятность полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно возросла. В частности, в Кремле поверили в собственную безнаказанность.

Российский публицист Андрей Пионтковский в программе "Что это было?" заявил, что Джозеф Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы убедить его сделать паузу и таким образом выиграть время, чтобы остановить войну. Однако в России это восприняли как знак слабости Байдена.

Читайте также "Укроборонпром" готов вдвое увеличить объемы производства из-за войск России у границы

Россия готовится к наступлению

По словам Пионтковского, сейчас на российском телевидении российские военные корреспонденты активно ведут репортажи с Донбасса. Они рассказывают, что украинцы якобы обстреливают Донецкий аэропорт и населенные пункты.

Подготовка России и информационная, и военная достигла своего пика,

– подчеркнул Пионтковский.

Как отметил публицист, для того, чтобы в этом убедиться, стоит послушать заявления представителей российских властей.

К теме США могут рассмотреть вопрос размещения войск в Украине, – Вершбоу

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

Обострение на Донбассе: коротко