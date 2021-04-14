Воєнна підготовка Росії досягла свого піку, – Піонтковський
Впродовж останніх днів вірогідність повномасштабного вторгнення Росії на територію України значно зросла. Зокрема, у Кремлі повірили у власну безкарність.
Джерело:24 канал
Російський публіцист Андрій Піонтковський у програмі "Що це було?" заявив, що Джозеф Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, щоб запевнити його зробити паузу й у такий спосіб виграти час, аби зупинити війну. Однак в Росії це сприйняли як знак слабкості Байдена.
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Росія готується до наступу
За словами Піонтковського, зараз на російському телебаченні російські воєнні кореспонденти активно ведуть репортажі з Донбасу. Вони розповідають, що українці начебто обстрілюють Донецький аеропорт та населені пункти.
Підготовка Росії й інформаційна, й воєнна досягла свого піку,
– наголосив Піонтковський.
Як зазначив публіцист, для того, щоб в цьому переконатися, варто послухати заяви представників російської влади.
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Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео
Загострення на Донбасі: коротко
- За даними української розвідки, Росія може готуватись до розгортання конфлікту на Донбасі. Експерти припускають, що Кремль хоче просунутись вглиб України.
- Росія масового переправляє у тимчасово окупований Крим військову техніку.
- Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що на східному кордоні держави сконцентрувалися 40 тисяч російських військових.
- Варто зауважити, що США висловили стурбованість через те, що проросійські бойовики порушують режим тиші на Донбасі. Водночас Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність.
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