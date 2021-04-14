Впродовж останніх днів вірогідність повномасштабного вторгнення Росії на територію України значно зросла. Зокрема, у Кремлі повірили у власну безкарність.

Російський публіцист Андрій Піонтковський у програмі "Що це було?" заявив, що Джозеф Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, щоб запевнити його зробити паузу й у такий спосіб виграти час, аби зупинити війну. Однак в Росії це сприйняли як знак слабкості Байдена.

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Росія готується до наступу

За словами Піонтковського, зараз на російському телебаченні російські воєнні кореспонденти активно ведуть репортажі з Донбасу. Вони розповідають, що українці начебто обстрілюють Донецький аеропорт та населені пункти.

Підготовка Росії й інформаційна, й воєнна досягла свого піку,

– наголосив Піонтковський.

Як зазначив публіцист, для того, щоб в цьому переконатися, варто послухати заяви представників російської влади.

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Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Загострення на Донбасі: коротко