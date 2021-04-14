Президент Фінляндії Саулі Нііністе поспілкувався з російським лідером Володимиром Путіним. Перший висловив свою стурбованість стягуванням військ до кордону з Україною.

Деталі розмови політиків

Розмова президентів відбувалася ввечері 13 квітня. Вона була у телефонному форматі.

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Президенти обговорили напружену ситуацію у Криму та на кордоні України і Росії. Нійністе висловив серйозне занепокоєння ескалацією ситуації з переміщенням військ та підкреслив необхідність обговорень та заходів щодо зменшення напруженості,

– мовиться у повідомленні.

Путін розповів колезі про свою розмову з президентом США Джо Байденом, а також про їх заплановану зустріч у межах конференції ООН щодо змін клімату.

Головне про загострення біля кордонів

Росія вже кілька днів стягує свої війська до кордону з Україною та в тимчасово окупований Крим. Крім того, за тиждень Москва перекинула 250 своїх військових на Донбас.

Через загострення ситуації Україна ініціювала термінові консультації з НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Байден телефоном порозмовляв з Путіним і закликав його знизити напруженість у відносинах з Україною. Раніше американський лідер обіцяв, що у разі ескалації підтримає нашу країну.



Розташування військ Росії поблизу українського кордону / Інфографіка 24 каналу