США та Євросоюз вкрай стурбовані значним нарощуванням збройних сил Росії на кордонах України та в окупованому Криму. Про це мовилося під час зустрічі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Дипломати обговорили ситуацію в Україні 13 квітня у Брюсселі. Про це повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

Зверніть увагу На тлі загострення в Україні США посилюють свою присутність у Європі

США та ЄС обговорили Україну

Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ й віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель і державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен 13 квітня обговорили останні події в Україні.

Сторони висловили глибоку стурбованість щодо тривалого й значного нарощування російських збройних сил на кордонах України та в окупованому Криму,

– мовиться у повідомлення EEAS.

Окрім України Боррель та Блінкен згадали про Афганістан, де ситуація також потребує стабілізації, Іран, який активізувався у царині збагачення урану, та кризу в Ефіопії.

Представник ЄС та держсекретар США у підсумку "домовилися продовжити роботу над цими та іншими пріоритетами та проблемами зовнішньої політики та безпеки".

Чому Україну обговорюють світові дипломати

Річ у тім, що скупчення російських військ біля українських кордонів у квітні 2021 року набуло загрозливих масштабів. Ситуацію обговорюють і в ЄС, і в НАТО, і в інших міжнародних інституціях.

За запитом України у Брюсселі зібралося екстрене засідання Ради Україна – НАТО, глава МЗС України Кулеба мав зустріч із генсеком Альянсу Столтенбергом та держсекретарем США Блінкеном.

На цьому тлі відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена з главою Росії Володимиром Путіним. Білий дім закликав Кремль до деескалації напруги на Сході України.

Варто знати "Задля їхнього ж блага": Росія порадила США триматися якнайдалі від окупованого Криму