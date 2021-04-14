США и Евросоюз крайне обеспокоены значительным наращиванием вооруженных сил России на границах Украины и в оккупированном Крыму. Об этом шла речь на встрече главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Дипломаты обсудили ситуацию в Украине 13 апреля в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба Европейской службы внешних дел (EEAS).

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США и ЕС обсудили Украину

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен 13 апреля обсудили последние события в Украине.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность длительным и значительным наращиванием российских вооруженных сил на границах Украины и в оккупированном Крыму,

– говорится в сообщении EEAS.

Кроме Украины Боррель и Блинкен вспомнили об Афганистане, где ситуация также требует стабилизации, Иране, который активизировался в области обогащения урана, и кризисе в Эфиопии.

Представитель ЕС и госсекретарь США в итоге "договорились продолжить работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности".

Почему Украину обсуждают мировые дипломаты

Дело в том, что скопление российских войск у украинских границ в апреле 2021 приобрело угрожающие масштабы. Ситуацию обсуждают и в ЕС, и в НАТО, и в других международных институтах.

По запросу Украины в Брюсселе собралось экстренное заседание Совета Украина – НАТО, глава МИД Украины Кулеба встретился с генсеком альянса Столтенбергом и госсекретарем США Блинкеном.

На этом фоне состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным. Белый дом призвал Кремль к деэскалации напряжения на Востоке Украины.