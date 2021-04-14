Президент Финляндии Саули Ниинисте пообщался с российским лидером Владимиром Путиным. Первый выразил свою обеспокоенность стягиванием войск к границе с Украиной.

Детали разговора политиков

Разговор президентов происходил вечером 13 апреля. Он была в телефонном формате.

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Президенты обсудили напряженную ситуацию в Крыму и на границе Украины и России. Нийнисте выразил серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации с перемещением войск и подчеркнул необходимость обсуждений и мер по уменьшению напряженности,

– говорится в сообщении.

Путин рассказал коллеге о своем разговоре с президентом США Джо Байденом, а также об их запланированной встрече в рамках конференции ООН по изменению климата.

Главное об обострении у границ

Россия уже несколько дней стягивает свои войска к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым. Кроме того, за неделю Москва перебросила 250 своих военных на Донбасс.

Из-за обострения ситуации Украина инициировала срочные консультации с НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Байден по телефону поговорил с Путиным и призвал его снизить напряженность в отношениях с Украиной. Ранее американский лидер обещал, что в случае эскалации поддержит нашу страну.

Расположение войск России вблизи украинской границы / Инфографика 24 канала