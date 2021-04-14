Президент Финляндии выразил Путину обеспокоенность ситуацией на границе Украины
Президент Финляндии Саули Ниинисте пообщался с российским лидером Владимиром Путиным. Первый выразил свою обеспокоенность стягиванием войск к границе с Украиной.
Источник:сайт президента Финляндии
Детали разговора политиков
Разговор президентов происходил вечером 13 апреля. Он была в телефонном формате.
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Президенты обсудили напряженную ситуацию в Крыму и на границе Украины и России. Нийнисте выразил серьезную обеспокоенность эскалацией ситуации с перемещением войск и подчеркнул необходимость обсуждений и мер по уменьшению напряженности,
– говорится в сообщении.
Путин рассказал коллеге о своем разговоре с президентом США Джо Байденом, а также об их запланированной встрече в рамках конференции ООН по изменению климата.
Главное об обострении у границ
- Россия уже несколько дней стягивает свои войска к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым. Кроме того, за неделю Москва перебросила 250 своих военных на Донбасс.
- Из-за обострения ситуации Украина инициировала срочные консультации с НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
- Байден по телефону поговорил с Путиным и призвал его снизить напряженность в отношениях с Украиной. Ранее американский лидер обещал, что в случае эскалации поддержит нашу страну.
Расположение войск России вблизи украинской границы / Инфографика 24 канала
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