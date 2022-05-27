Вопрос не Украины, а соблюдение порядка, – Подоляк призвал мир остановить Россию силой

Россия доказала, что она является страной-варваром и угрожает безопасности всего мира. И для того чтобы остановить ее, миру нужно объединиться.

Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он сказал, что Россия делает беднее каждого в Европе и провоцирует голод в Азии.

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По его словам, сегодня мир мог бы говорить об изменении климата, ИИ или поиске экзопланет. Говорим же об обстрелах городов, изнасиловании женщин и краже зерна. Как будто живем во времена Чингисхана. Все потому, что одна страна решила искоренить целую нацию в центре Европы и присвоить ее землю.

Россия доказала, что является страной-варваром, угрожающим мировой безопасности. Нелогичным, непоследовательным, неадекватным. Россия делает беднее каждого в Европе и провоцирует голод в Азии. Надо остановить силой вместе. Это вопрос не Украины, это вопрос сохранения мирового порядка,

– подчеркнул Подоляк.

Бои с россиянами достигли максимальной интенсивности

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр констатировала, что российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии столкновения. Обстановка остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения. По ее словам, противник применил все силы и средства для захвата нашей территории и оцепления наших войск.

"На сегодняшний день бои достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск на нескольких направлениях одновременно. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это – война, и потери с нашей стороны неизбежны", – отметила Маляр.

Лэнд-лиз откровенно не успевает

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что война с Россией затянулась. Российские кафиры, хотя почти потеряли наступательный потенциал, но смогли его быстро нарастить.

"Ленд-лиз откровенно не успевает, а у российских войск есть определенные успехи. Например, падения Мариуполя. Они настойчиво хотят взять Северодонецк. От Запада нужна очень мощная консолидированная реакция, к которой они оказались не готовы", – сказал Арестович.

По словам Арестовича, несколько недель были разговоры, идущие погоня по ленд-лизу и накопление россиянами резервов. Сейчас кафиры опережают.

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