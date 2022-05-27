Таку думку озвучив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він сказав, що Росія робить біднішим кожного у Європі та провокує голод в Азії.

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За його словами, сьогодні світ міг би говорити про зміну клімату, ШІ чи пошук екзопланет. Натомість говоримо про обстріли міст, зґвалтування жінок і крадіжку зерна. Ніби живемо в часи Чингісхана. Все тому, що одна країна вирішила викоренити цілу націю в центрі Європи й привласнити її землю.

Росія довела, що є країною-варваром, який загрожує світовій безпеці. Нелогічним, непослідовним, неадекватним. Росія робить біднішим кожного у Європі та провокує голод в Азії. Потрібно зупинити силою разом. Це питання не України, це питання збереження світового порядку,

– підкреслив Подоляк.

Бої з росіянами досягнули максимальної інтенсивності

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр констатувала, що російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення. Обстановка залишається складною та має ознаки подальшого загострення. За її словами, противник застосував усі сили та засоби для захоплення нашої території й оточення наших військ.

"На сьогодні бої досягнули максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ на декількох напрямках одночасно. Попереду на нас чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. Треба розуміти, що це – війна, і втрати з нашого боку неминучі", – зазначила Маляр.

Ленд-ліз відверто не встигає

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що наразі війна з Росією затяглась. Російські окупанти, хоч майже втратили наступальний потенціал, але змогли його швидко наростити.

"Ленд-ліз відверто не встигає, а російські війська мають певні успіхи. Наприклад, падіння Маріуполя. Вони наполегливо хочуть взяти Сєвєродонецьк. Від Заходу потрібна дуже потужна консолідована реакція, до якої вони виявились не готові", – сказав Арестович.

За словами Арестовича, кілька тижнів були розмови, що йде гонитва по ленд-лізу й накопичення росіянами резервів. Наразі окупанти випереджають.