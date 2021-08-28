Министр иностранных дел отметил, что перспектив в этом вопросе пока нет. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет. Поэтому все работают. Если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня – вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем,
– сказал глава МИД.
Напомним, что 27 мая глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска.
- Он отметил, что площадкой для консультаций могла бы стать одна из нейтральных стран – Швейцария или Финляндия.
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- Утром 28 августа оккупанты обстреляли прифронтовую Авдеевку, открыв огонь из запрещенного оружия по жилым районам города.
- В результате атак наемников России ранения различной степени тяжести получили 8 защитников Украины, в каком они состоянии – неизвестно.
- В украинской делегации в ТКГ обстрелы со стороны боевиков объясняют предстоящей встречей Владимира Зеленского и Джо Байдена.
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