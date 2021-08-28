Міністр закордонних справ зазначив, що перспектив у цьому питанні наразі немає. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Абсолютно ніяких змін, ніяких перспектив. Поки ніяких перспектив виходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють. Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному – питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо,

– сказав глава МЗС.

Нагадаємо, що 27 травня голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук запропонував перенести переговори щодо Донбасу з Мінська.

Він зауважив, що майданчиком для консультацій могла б стати одна з нейтральних країн – Швейцарія або Фінляндія.

Зверніть увагу! Олексій Резніков поінформував про підсумки засідання ТКГ, яке відбулося 26 серпня. За його словами, якихось критично важливих домовленостей цього дня досягнуто не було.

Загострення на Донбасі: що відомо

Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь зі забороненої зброї по житлових районах міста.

Унаслідок атак найманців Росії поранення різного ступеня важкості зазнали 8 захисників України, в якому вони стані – невідомо.

В українській делегації у ТКГ обстріли зі сторони бойовиків пояснюють майбутньою зустріччю Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Детальніше Росія намагається зірвати переговори Зеленського і Байдена, – українська делегація в ТКГ