Міністр закордонних справ зазначив, що перспектив у цьому питанні наразі немає. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
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Абсолютно ніяких змін, ніяких перспектив. Поки ніяких перспектив виходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють. Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному – питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо,
– сказав глава МЗС.
Нагадаємо, що 27 травня голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук запропонував перенести переговори щодо Донбасу з Мінська.
- Він зауважив, що майданчиком для консультацій могла б стати одна з нейтральних країн – Швейцарія або Фінляндія.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь зі забороненої зброї по житлових районах міста.
- Унаслідок атак найманців Росії поранення різного ступеня важкості зазнали 8 захисників України, в якому вони стані – невідомо.
- В українській делегації у ТКГ обстріли зі сторони бойовиків пояснюють майбутньою зустріччю Володимира Зеленського та Джо Байдена.
Детальніше Росія намагається зірвати переговори Зеленського і Байдена, – українська делегація в ТКГ