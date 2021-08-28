Війська окупантів від ранку 28 серпня не припиняють активні обстріли у сторону позицій Операції об'єднаних сил. В українській делегації у ТКГ припустили, що може бути причиною загострення на фронті.

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Бойовики активізувалися через зустріч Зеленського і Байдена

В українській делегації наголосили, що завданням противника є спровокувати українців на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про нібито "агресивні дії України".

І створити напругу, в ідеалі – зірвати відповідні переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, зокрема – на тему участі США в такому врегулюванні,

– зазначили у делегації.

Там додали, що скерували відповідні ноти до ОБСЄ. Крім того, Україна не ініціюватиме скликання Підгрупи з безпеки, бо розуміє, що Росія скаже традиційне "ні".

Водночас українців попередили: на тлі й під час візиту Володимира Зеленського до США бойова активність зі сторони противника може бути збільшена додатково, до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими.

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Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь із забороненої зброї по інфраструктурі міста. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Однак люди зізналися, що не пам'ятають такого ще з 2017 року.

Крім того, російські найманці вранці поранили 1 військового, згодом стало відомо про ще 3 постраждалих бійців. А після обіду українська делегація у ТКГ проінформувала про 8 поранених на фронті.

Текст публікації української делегації у ТКГ

Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців. В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами.

На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватна відповідь на обстріли надали ЗСУ.

Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі – зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі – на тему участі США в такому врегулюванні.

По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ.

Скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, так як ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова "ні", вже отриманий нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців.

Хочемо попередити громадян України, що на тлі і під час візиту Президента В.Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими.

Українська делегація нагадує російським окупантам, що угода про припинення вогню від 22 липня 2020 року, передбачає (згідно з пунктом "е") дозвіл на відкриття вогню у відповідь.