Судьба оккупированных территорий: о каких компромиссах идет речь в контексте переговоров

Кулуарные заявления о вероятных переговорах и пределах возможных решений по вопросу захваченных земель проанализировал в эфире 24 Канала доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, разговоры о скором мире пока не имеют под собой реальной почвы.

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Юридические рамки и Конституция Украины

Украинская сторона де-факто осознает ситуацию на фронте, однако отказ от суверенитета или пересмотр Основного закона не рассматриваются ни при каких условиях. Любые попытки заставить Киев легитимизировать российские захваты абсолютно неприемлемы.

Если они хотят, чтобы мы согласились с тем, что эти территории теперь фактически являются частью Российской Федерации и мы от них отказываемся, исключаем их из Конституции, нет, этого не будет. Это бред, Это бред– подчеркнул аналитик.

Он отметил, что многие государства в мировой истории во время прекращения боевых действий фиксировали оккупацию исключительно как факт, не признавая ее правомерности, поэтому категорически отвергаются любые " территориальные уступки " по требованию агрессора.

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Абсурдные версии и давление кремлевской пропаганды

В публичном пространстве появляются экзотические варианты искусственного изменения границ областей, но подобные идеи свидетельствуют лишь о безысходности противника. Враг уже много лет неспособен достичь своих целей, поэтому ищет любую видимость победы.

В целом территориальные вопросы на повестке дня не стоят. Конституция не позволяет Зеленскому так просто распоряжаться нашими территориями, он сам себе этого не позволит с политической точки зрения, и никто в Украине ему этого не позволит– отметил спикер.

Попытки предлагать гарантии безопасности государству-агрессору выглядят ненормально с точки зрения завершения войн, однако текущие контакты с международными партнерами продолжаются.

Контекст заявлений вокруг линии фронта

В последнее время активно обсуждались возможные дипломатические усилия на международных площадках, в частности когда анонсировались переговоры в Абу-Даби относительно дальнейшего хода войны. На этом фоне Дмитрий Песков поспешил прокомментировать изменение контуров границ после того, как пресс-секретарь Кремля ответил на слова Трампа, заявил о якобы новых географических реалиях.