Доля окупованих територій: про які компроміси мовиться у світлі переговорів

Кулуарні заяви щодо ймовірних переговорів і межі можливих рішень у питанні захоплених земель проаналізував в ефірі 24 Каналу доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, розмови про швидкий мир наразі не мають під собою реального ґрунту.

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Юридичні межі та Конституція України

Українська сторона де-факто усвідомлює ситуацію на фронті, проте відмова від суверенітету чи переписування Основного Закону не розглядаються за жодних умов. Будь-які спроби змусити Київ легітимізувати російські загарбання абсолютно неприйнятні.

Якщо вони хочуть, щоб ми узгодили те, що ці території тепер є Російською Федерацією фактично і ми від них відмовляємося, виводимо їх з Конституції, ні, цього не буде. Це маячня– наголосив аналітик.

Він зауважив, що багато держав у світовій історії під час зупинки бойових дій фіксували окупацію винятково як факт, не визнаючи її правомірності, тому категорично відкидаються будь-які територіальні поступки на вимогу агресора.

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Абсурдні версії та тиск кремлівської пропаганди

У публічному просторі з'являються екзотичні варіанти штучної зміни меж областей, але подібні ідеї свідчать лише про безвихідь противника. Ворог уже багато років нездатний досягти своїх цілей, тому шукає будь-яку видимість перемоги.

Загалом питання територіальні на столі не лежать. Конституція не дозволяє Зеленському так от розкидатися нашими територіями, він собі цього сам не дозволить політично, і ніхто йому в Україні цього не дозволить– зауважив спікер.

Спроби пропонувати гарантії безпеки державі-агресору виглядають аномально з погляду завершення воєн, однак поточні контакти з міжнародними партнерами тривають.

Контекст заяв навколо лінії фронту

Останнім часом активно обговорювалися можливі дипломатичні зусилля на міжнародних майданчиках, зокрема коли анонсувалися переговори в Абу-Дабі щодо подальшого перебігу війни. На цьому тлі Дмитро Пєсков поспішив прокоментувати зміну контурів кордонів після того, як речник Кремля відповів на слова Трампа, заявивши про нібито нові географічні реалії.