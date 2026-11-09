"Україна вже є іншою країною": Пєсков прокоментував заяву Трампа про зміну її кордонів

Пропагандисти попросили речника Путіна Дмитра Пєскова прокоментувати слова американського лідера щодо кордонів України

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Що відповів Пєсков?

Щодо форми України, то з погляду географії це вже інша країна, а реалії на землі очевидні– сказав Пєсков.

Нагадаємо, в одному з останніх інтерв'ю Дональд Трамп оцінив перспективи мирного врегулювання конфлікту в Україні.

За словами президента США, війна в Україні скоро завершиться завдяки саме йому.

Я думаю, що ми цього досягнемо (мирної угоди), і це станеться. Зрештою Україна матиме дещо іншу форму– сказав політик.

Також він відмовився відповідати, кому з двох лідерів – Зеленському чи Путіну – довіряє більше.

Напередодні Трамп анонсував "масштабну мирну угоду" щодо України, яка торкнеться усієї Європи.

Нагадаємо, Росія послідовно відмовляється від безумовного припинення вогню на лінії зіткнення. Крім того, Кремль відкидає будь-які інші форми перемир'я, зокрема енергетичне.

Москва висуває жорсткі умови для припинення бойових дій. Ключова серед них – виведення ЗСУ з частково окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.