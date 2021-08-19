Вопрос политзаключенных заморожен полностью, – Зеленский

Списки Украины на обмен пленными полностью сформированы. Однако в Кремле тормозят этот вопрос.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос политзаключенных самый важный для власти. Политик не видит другого пути, кроме прямых переговоров с президентом России с Владимиром Путиным.

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Вопрос политзаключенных для нас важнее всего, к сожалению, он заморожен полностью,

– подчеркнул Зеленский.

Крымская платформа может помочь

Президент надеется, что смогут наработать новые решения Крымской платформы. У Зеленского есть перечень вопросов, которые планирует обсудить с лидерами государств.

"Вопрос заключенных крымчан я всегда поднимаю. К сожалению, рычаг решений на стороне России, которая объединяет политзаключенных с оккупацией Крыма. Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку они не признают, что оккупировали Крым", – сказал политик.

Что известно об обмене пленными

Россия блокирует вопрос обмена пленными уже давно. Украинцы регулярно подают списки людей, которых хотели бы вызволить из плена боевиков или российских тюрем путем обмена.

Российская сторона тоже вроде бы подает – но в ее списках большинство людей просто фейковые.

Первый саммит Крымской платформы состоится накануне Дня Независимости, 23 августа. В мероприятии примут участие более 40 государств.