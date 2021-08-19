Вопрос политзаключенных заморожен полностью, – Зеленский
Источник:"Новое время"
Списки Украины на обмен пленными полностью сформированы. Однако в Кремле тормозят этот вопрос.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос политзаключенных самый важный для власти. Политик не видит другого пути, кроме прямых переговоров с президентом России с Владимиром Путиным.
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Вопрос политзаключенных для нас важнее всего, к сожалению, он заморожен полностью,
– подчеркнул Зеленский.
Крымская платформа может помочь
Президент надеется, что смогут наработать новые решения Крымской платформы. У Зеленского есть перечень вопросов, которые планирует обсудить с лидерами государств.
"Вопрос заключенных крымчан я всегда поднимаю. К сожалению, рычаг решений на стороне России, которая объединяет политзаключенных с оккупацией Крыма. Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку они не признают, что оккупировали Крым", – сказал политик.Обратите внимание! Первый саммит Крымской платформы состоится накануне Дня Независимости, 23 августа. В мероприятии примут участие более 40 государств.
Что известно об обмене пленными
- Россия блокирует вопрос обмена пленными уже давно. Украинцы регулярно подают списки людей, которых хотели бы вызволить из плена боевиков или российских тюрем путем обмена.
- Российская сторона тоже вроде бы подает – но в ее списках большинство людей просто фейковые.