Вопрос Приднестровья: Зеленский пообещал Санду поддерживать суверенитет Молдовы
Источник:Офис Президента
Президент Украины и президент Молдовы встретились 27 августа в Кишиневе. Владимир Зеленский и Майя Санду обсудили вопросы двустороннего сотрудничества стран.
Лидеры отметили безоговорочную дружественность отношений Украины и Молдовы. А также и подчеркнули, что эти отношения еще имеют огромный потенциал.
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Зеленский и Санду обсудили взаимоотношения Украины и Молдовы
Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом соседнюю Молдову.
- К слову, добирался туда политик не без приключений – из-за плохой погоды самолет пришлось вернуть в Одессу, дозаправляться, и лететь еще раз, из-за чего Зеленский опоздал на парад.
- А парад 27 августа, как и ряд других торжеств в этот день, в Кишиневе проводили по случаю годовщины провозглашения независимости Молдовы.
Впоследствии украинский и молдавский главы государств провели личную встречу. Владимир Зеленский отметил, что для него большая честь быть в такой день в Молдове.
Для нас очень важны теплые, исторические, дружеские, соседские отношения с Молдовой, которую Украина считает важным партнером. Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов относительно наших дружеских отношений,
– подчеркнул Зеленский.
Заметим, президент Молдовы Майя Санду недавно также посещала Киев. Она была гостем первого саммита Крымской платформы, а также участницей празднования Дня Независимости Украины.
Зеленский и Санду провели встречу в Кишиневе / Фото ОП
Главные итоги встречи Санду и Зеленского
- Обе страны заверили, что открыты для углубления отношений, имеющих "огромный потенциал".
- Санду и Зеленский обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.
- И – совместной реализации инфраструктурных проектов (как, например, мостовой переход через Днестр на границе).
- А еще поставили вопрос возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок электроэнергии.
Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах,
– отдельно отметил Владимир Зеленский.
Напомним, обе страны имеют проблемы из-за России:
- У Украины та отобрала Крым и развязала войну на Донбассе.
- В Молдове же фактически контролирует регион Приднестровья.
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