Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире 24 канала прокомментировал, что это неожиданный визит. Он считает, что это было сделано не для пиара, а посмотреть лично на происходящее.

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Иван Ступак предположил, что если глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьковскую область, то, возможно, будет помощь не наступательного оружия, а средств противовоздушной обороны. Ведь Харьковщина находится близко к России, поэтому враг ее постоянно обстреливает.

Сам визит очень классный. Помните, как президент Германии посидел на Черниговщине в бомбоубежище 2 часа, а потом вышел, как новый человек. Сразу в Украину поехали и Gepard, и разговоры о Leopard,

– вспомнил Иван Ступак.

Смотрите полное видео с Иваном Ступаком на ютубе 24 канала:

Дадут ли Украине Leopard

"Я так вижу по моему опыту, что у немцев какие-то фантомные боли на тему Второй мировой войны – снова немецкие танки на украинской земле будут бить россиян. Возможно, у них это вызывает беспокойство, турбулентность", – рассказал бывший сотрудник СБУ.

По его мнению, когда Украине начали передавать Bradley, Marder и другие французские аналоги, то вопрос передачи танков – уже даже не вопрос. Здесь скорее другое – "когда именно передадут", например, 10 февраля или 10 марта. Это все уже практически решено.

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