Такое мнение высказал Хорст Визингер, президент консалтинговой компании Horst Wiesinger Consulting (Австрия), глава наблюдательного совета GMK Center, выступая на международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины", генеральным партнером которого стал Метинвест.

В частности, он отметил, что необходимость комплексных мер по защите окружающей среды в Европе осознали не сейчас, а еще 50 лет назад.

Сбор экологических данных о промышленном производстве стал первым этапом. В результате в 1996 году была принята Директива о комплексном предотвращении и контроле загрязнения. В 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. А совсем недавно была принята программа European Green Deal – стратегия ЕС по достижению климатически нейтральной экономики до 2050 года.

Этой амбициозной цели можно достичь лишь в случае взаимодействия правительств и компаний. Безуглеродные технологии, представленные преимущественно индивидуальными решениями и исследовательскими проектами, находятся на начальной стадии. В сталелитейной промышленности первой волны передовых технологий в промышленных масштабах можно ожидать не ранее 2035 года,

– сообщил Хорст Визингер.

Финансирование декарбонизации, которое потребует огромных инвестиций, является ключевой проблемой для сталелитейной отрасли. При этом ЕС готов частично компенсировать эти расходы в рамках Green Deal, поскольку понимает, что реализация такого глобального проекта невозможна без государственной поддержки.

"Также очевидно, что декарбонизация увеличит стоимость производства и, как следствие, приведет к потере конкурентоспособности европейскими производителями стали. Чтобы решить эту проблему, ЕС намерен ввести пограничный налог на углерод (CBAM)", – добавил Хорст Визингер.

CBAM – специальный налог на более дешевый импорт из стран с менее строгими стандартами по выбросам СО2.

Вопрос декарбонизации сложный для всех стран мира, а для Украины, как развивающейся страны, тем более.

Политика промышленной декарбонизации была начата в ЕС еще в 2000 году, когда впервые был представлен проект системы торговли выбросами ETS. Это значит, что у европейской промышленности было 20 лет на адаптацию. Другие страны должны разработать собственные формулы декарбонизации,

– резюмировал Хорст Визингер.

Глава наблюдательного совета GMK Center подчеркнул, что их реализация может длиться десятилетия и быть болезненной для экономики.

Важно то, что в конце прошлого года представители стран-членов ЕС договорились сократить выбросы парниковых газов на территории Альянса на 55% к 2030 году в рамках European Green Deal.

Также Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины предложило определить сокращение выбросов парниковых газов до 35% к 2030 году – на 65% от уровня 1990 года, тогда как бизнес оценивает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Украине до 40 – 45% к 2030 году.