Самые важные новости Украины и мира сегодня:
Байден поговорил с Путиным
Источник: CNN
Американский президент Джо Байден позвонил Владимиру Путину. Разговор состоялся на фоне угрозы нового нападения России на Украину.
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По информации СМИ, переговоры глав государств изначально планировались на 14 февраля. Однако их организовали раньше. На этом, мол, настаивали в Белом доме.
Президенты общались около часа. Американский лидер находился в своей загородной резиденции Camp David.
В Белом доме рассказали детали разговора. Там подчеркнули, что Байден ясно давал понять Путину, что в случае вторжения в Украину США и союзники наложат на Россию быстрые и серьезные санкции.
Кроме того, американский президент заявил, что дальнейшее вторжение приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит авторитет России. США в этой ситуации остаются открытыми для дипломатии, но готовы реагировать на любые сценарии.
Макрон созвонился с Зеленским
Источник: твиттер Владимира Зеленского
Телефонный разговор также провели Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Это произошло вскоре после общения французского лидера с главой Кремля Владимиром Путиным.
Во время переговоров украинский президент поблагодарил французского за визит в Киев.
Политики говорили о
- безопасности,
- пути активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки,
- трехсторонней контактной группе,
- последних международных переговорах.
Зеленский по итогам разговора отметил, что ценит личную вовлеченность Макрона в процесс деэскалации.
Власть призывает сохранять спокойствие
Заявление МИД Украины
В Министерстве иностранных дел обратились к украинцам на фоне информации об угрозе нападения России, сообщает 24 канал. Призвали не паниковать, поскольку государство готово к разным сценариям развития событий.
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В ведомстве подчеркнули, что украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий для стойкости. В частности, на последнем заседании Совета по нацбезопасности и обороне проанализировали ситуацию с безопасностью и дальнейшие действия.
На нем констатировали, что у Украины сильная позиция. В частности, благодаря дипломатическим контактам, подготовке жестких санкций, поставке оружия и макрофинансовой помощи.
В настоящее время критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику,
– отметили в МИД.
Там также обратили внимание на то, что украинская армия постоянно отслеживает развитие событий. Наши вооруженные силы готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет. Дипломаты тоже круглосуточно находятся на связи со всеми ключевыми партнерами.
Зеленский также просит сохранять спокойствие
Владимир Зеленский также в очередной раз прокомментировал риски вторжения России в Украину. Он заверил, что ситуацию контролируют. По мнению политика, "информации о полномасштабной войне уже слишком много".
Если есть какая-то дополнительная информация о стопроцентном вторжении России в Украину, начиная с 16 февраля, дайте нам эту информацию,
– заметил Зеленский.
В то же время президент заявил, что Украина должна быть готова в любой день к любым шагам. Она должна рассчитывать на своих военных и своих граждан. Наши специалисты – на очень серьезном уровне. Работа в повседневном режиме продолжается.
Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что полномасштабной войны в Украине сейчас нет.
Он отметил, что украинская сторона получает много разной информации и благодарна странам за помощь. Однако у нас тоже есть разведчики, которые работают не хуже, чем их иностранные коллеги.
Зеленский об угрозе российского вторжения: смотрите видео
Страны призывают своих граждан покинуть Украину
Из-за возможного обострения ряд стран мира призывают своих граждан воздержаться от визита в Украину, а тех, кто уже в стране – покинуть как можно быстрее.
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США
Соединенные Штаты активно помогают Украине вооружением на фоне угрозы агрессии Кремля, однако вместе с тем призывают своих граждан вернуться на родину.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже неоднократно призывал своих земляков уехать из Украины. Кроме того, с подобными призывами обратилось и посольство США в Киеве.
Госдеп также принял решение эвакуировать американцев, которые работают в составе мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Великобритания
В Лондоне обратились к своим гражданам с таким же призывом. Британцев просят не посещать Украину. Там также анонсировали эвакуацию дипломатов.
Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что посольство продолжит свою работу.
Я остаюсь в Киеве и продолжаю работу вместе с основной командой. Посольство остается работать,
– подчеркнула Симмонс.
Другие страны, которые призывают своих граждан покинуть Украину:
- Ирак,
- Испания,
- Италия
- Япония,
- Нидерланды,
- Южная Корея,
- Черногория,
- Израиль,
- Норвегия,
- Эстония,
- Латвия
- Канада,
- Бельгия,
- Новая Зеландия,
- Австралия,
- Северная Македония,
- Финляндия,
- Германия,
- Швеция,
- Болгария.
Марш единства в Киеве
В Киеве люди вышли на Марш единства за Украину, сообщает 24 канал. Тысячи неравнодушных шагали по улицам столицы и выкрикивали "Слава Украине", "Путин х***о!".
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Активисты собрались в парке Тараса Шевченко в Киеве. Впоследствии они отправились к Майдану Независимости. Люди несли флаги Украины, УПА, а также баннеры с надписями "Вместе – сила. Украина – единая".
Люди собрались на Марш единства / Фото Ульяны Журбы, 24 канал
Тысячи людей в Киеве вышли на Марш единства: смотрите видео Ульяны Журбы, 24 канал
Во время марша участники акции выкрикивали:
- "Крым – это Украина";
- патриотический белорусский лозунг "Жыве Беларусь!";
- "Донбасс – это Украина".
Они проходили мимо красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Люди проходили под Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Среди толпы можно было заметить как взрослых, так и детей, пожилых людей, военных, людей с инвалидностью и много молодежи. Далее участники двинулись к Майдану Независимости, где зажгли файеры на мосту.
Также в конце мероприятия участники спели гимн Украины.
Кстати, на акции можно было увидеть фронтмена группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца и активиста Сергея Стерненко.
Всего марш длился примерно полтора часа.
Украинцы вышли на Марш единства / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В конце марша люди пропели гимн Украины: смотрите видео Ульяны Журбы, 24 канал