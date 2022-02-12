Самые важные новости Украины и мира сегодня:

Байден поговорил с Путиным

Источник: CNN

Американский президент Джо Байден позвонил Владимиру Путину. Разговор состоялся на фоне угрозы нового нападения России на Украину.

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По информации СМИ, переговоры глав государств изначально планировались на 14 февраля. Однако их организовали раньше. На этом, мол, настаивали в Белом доме.

Президенты общались около часа. Американский лидер находился в своей загородной резиденции Camp David.

В Белом доме рассказали детали разговора. Там подчеркнули, что Байден ясно давал понять Путину, что в случае вторжения в Украину США и союзники наложат на Россию быстрые и серьезные санкции.

Кроме того, американский президент заявил, что дальнейшее вторжение приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит авторитет России. США в этой ситуации остаются открытыми для дипломатии, но готовы реагировать на любые сценарии.

Важно! Ранее 12 февраля американский министр обороны Ллойд Остин позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу. Пентагон сообщил, что они обсудили наращивание военного присутствия России в оккупированном Крыму и вокруг Украины.

Макрон созвонился с Зеленским

Источник: твиттер Владимира Зеленского

Телефонный разговор также провели Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Это произошло вскоре после общения французского лидера с главой Кремля Владимиром Путиным.

Во время переговоров украинский президент поблагодарил французского за визит в Киев.

Политики говорили о

безопасности,

пути активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки,

трехсторонней контактной группе,

последних международных переговорах.

Зеленский по итогам разговора отметил, что ценит личную вовлеченность Макрона в процесс деэскалации.

К теме! 12 февраля Макрон намерен также пообщаться о ситуации в Украине еще с Джо Байденом и Олафом Шольцем.

Власть призывает сохранять спокойствие

Заявление МИД Украины

В Министерстве иностранных дел обратились к украинцам на фоне информации об угрозе нападения России, сообщает 24 канал. Призвали не паниковать, поскольку государство готово к разным сценариям развития событий.

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В ведомстве подчеркнули, что украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий для стойкости. В частности, на последнем заседании Совета по нацбезопасности и обороне проанализировали ситуацию с безопасностью и дальнейшие действия.

На нем констатировали, что у Украины сильная позиция. В частности, благодаря дипломатическим контактам, подготовке жестких санкций, поставке оружия и макрофинансовой помощи.

В настоящее время критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику,

– отметили в МИД.

Там также обратили внимание на то, что украинская армия постоянно отслеживает развитие событий. Наши вооруженные силы готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет. Дипломаты тоже круглосуточно находятся на связи со всеми ключевыми партнерами.

Зеленский также просит сохранять спокойствие

Владимир Зеленский также в очередной раз прокомментировал риски вторжения России в Украину. Он заверил, что ситуацию контролируют. По мнению политика, "информации о полномасштабной войне уже слишком много".

Если есть какая-то дополнительная информация о стопроцентном вторжении России в Украину, начиная с 16 февраля, дайте нам эту информацию,

– заметил Зеленский.

В то же время президент заявил, что Украина должна быть готова в любой день к любым шагам. Она должна рассчитывать на своих военных и своих граждан. Наши специалисты – на очень серьезном уровне. Работа в повседневном режиме продолжается.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что полномасштабной войны в Украине сейчас нет.

Он отметил, что украинская сторона получает много разной информации и благодарна странам за помощь. Однако у нас тоже есть разведчики, которые работают не хуже, чем их иностранные коллеги.

Зеленский об угрозе российского вторжения: смотрите видео

Страны призывают своих граждан покинуть Украину

Из-за возможного обострения ряд стран мира призывают своих граждан воздержаться от визита в Украину, а тех, кто уже в стране – покинуть как можно быстрее.

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США

Соединенные Штаты активно помогают Украине вооружением на фоне угрозы агрессии Кремля, однако вместе с тем призывают своих граждан вернуться на родину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже неоднократно призывал своих земляков уехать из Украины. Кроме того, с подобными призывами обратилось и посольство США в Киеве.

Госдеп также принял решение эвакуировать американцев, которые работают в составе мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Обратите внимание! В Вашингтоне приказали дипломатам, которые не занимают критически важные должности в посольстве в Украине, немедленно покинуть государство. С 13 февраля Госдеп приостанавливает консульские услуги в Посольстве США в Киеве.

Великобритания

В Лондоне обратились к своим гражданам с таким же призывом. Британцев просят не посещать Украину. Там также анонсировали эвакуацию дипломатов.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что посольство продолжит свою работу.

Я остаюсь в Киеве и продолжаю работу вместе с основной командой. Посольство остается работать,

– подчеркнула Симмонс.

Другие страны, которые призывают своих граждан покинуть Украину:

Ирак,

Испания,

Италия

Япония,

Нидерланды,

Южная Корея,

Черногория,

Израиль,

Норвегия,

Эстония,

Латвия

Канада,

Бельгия,

Новая Зеландия,

Австралия,

Северная Македония,

Финляндия,

Германия,

Швеция,

Болгария.

Марш единства в Киеве

В Киеве люди вышли на Марш единства за Украину, сообщает 24 канал. Тысячи неравнодушных шагали по улицам столицы и выкрикивали "Слава Украине", "Путин х***о!".

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Активисты собрались в парке Тараса Шевченко в Киеве. Впоследствии они отправились к Майдану Независимости. Люди несли флаги Украины, УПА, а также баннеры с надписями "Вместе – сила. Украина – единая".

Люди собрались на Марш единства / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Тысячи людей в Киеве вышли на Марш единства: смотрите видео Ульяны Журбы, 24 канал​

Во время марша участники акции выкрикивали:

"Крым – это Украина";

патриотический белорусский лозунг "Жыве Беларусь!";

"Донбасс – это Украина".

Они проходили мимо красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



Люди проходили под Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Среди толпы можно было заметить как взрослых, так и детей, пожилых людей, военных, людей с инвалидностью и много молодежи. Далее участники двинулись к Майдану Независимости, где зажгли файеры на мосту.

Также в конце мероприятия участники спели гимн Украины.

Кстати, на акции можно было увидеть фронтмена группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца и активиста Сергея Стерненко.

Всего марш длился примерно полтора часа.



Украинцы вышли на Марш единства / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В конце марша люди пропели гимн Украины: смотрите видео Ульяны Журбы, 24 канал