24 канал сообщает, что люди собрались в парке Тараса Шевченко в Киеве. Впоследствии они направились к Майдану Независимости.
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В Киеве люди вышли на Марш единства
Люди собрались ориентировочно в 14 часов в парке Тараса Шевченко. В руках у них много символики – флаги Украины, УПА, а также баннеры с надписями "Вместе – сила. Украина – единая".
Люди собрались на Марш единства / Фото Ульяны Журбы, 24 канал
Тысячи людей в Киеве вышли на Марш единства: смотрите видео Ульяны Журбы, 24 канал
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