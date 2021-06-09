США разделяют позицию, что невозможно без Украины решать вопросы, которые ее касаются, – Ермак

Андрей Ермак убежден, что США будут придерживаться принципиальной позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Глава Офиса Президента также уверен, что Вашингтон разделяет позицию, что невозможно решать без Украины любые вопросы, которые ее касаются.
Ермак отметил, что встреча президентов США и России очень важная, за ней будет наблюдать весь мир.
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США будут поддерживать территориальную целостность Украины
Глава Офиса Президента напомнил, что на днях Байден позвонил Зеленскому, чтобы обсудить все вопросы, в частности о встрече с Путиным и позиции США на ней.
Соединенные Штаты – стратегический партнер Украины, который всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Это же президент Украины услышал и во время этого разговора с президентом США. Эта позиция принципиальна и непоколебима,
– заявил Ермак.
Вопрос Украины невозможно решать без Украины
Руководитель ОП также подчеркнул, что рассматривать и решать без Украины любые вопросы, касающиеся Украины, нелогично и невозможно. Ермак уверен, что это не отвечает интересам Украины.
Кроме того, он убежден, что такова позиция и у всех союзников Украины.
Ситуация на Донбассе
Комментируя ситуацию на Донбассе, Ермак отметил, что, к счастью, за последние дни наблюдается некоторое снижение напряжения на линии соприкосновения.
"Меньше стреляют, меньше провокаций, и, как результат, уже в течение нескольких дней у нас нет ни одного погибшего. Но говорить, что это такая масштабная тенденция, пока очень рано", – добавил он.
Глава ОП также напомнил, что представители Украины в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате за последнее время несколько раз попытались добиться подписания совместного документа, который бы официально говорил о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе. Однако из-за России пока этого не произошло.
Встреча Байдена и Путина: что известно
- Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным еще в апреле 2021 года предложил главе Кремля встретиться на нейтральной территории.
- Впоследствии согласовали место и дату встречи – 16 июня в Женеве.
- Президенты США и России планируют обсудить следующие вопросы: кибербезопасность, вопросы целостности Украины, а также ситуацию в Беларуси.
- Перед встречей с главой Кремля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.