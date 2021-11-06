Вопрос законности – предмет проверки правоохранителей и суда, – ЦИК о выборах в Харькове
В ЦИК заявили, что вопрос законности выборов – это предмет проверки правоохранителей и суда. В частности, сейчас в суд подали более полусотни дел.
Все они касаются результатов голосования на 131 избирательном участке. Об этом рассказали 5 ноября в ЦИК.
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ЦИК прокомментировал вопрос законности выборов
В частности, по данным ЦИК, в суд подали ориентировочно 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке. Именно на нем, как сообщали наблюдатели, могли быть фальсификации. Местная ТИК отказалась пересчитывать голоса.
В ЦИК объяснили, что:
- результаты выборов мэра могут обжаловать только в территориальной избирательной комиссии (ТИК);
- в Центризбирком можно подать жалобу лишь о бездействии соответствующей ТИК.
На сегодня вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда,
– заявили в ЦИК.
Именно так там отреагировали на информацию от общественной организации ОПОРА о вероятной фальсификации результатов выборов мэра Харькова.
В ЦИК надеются, что по результатам проверки компетентные органы смогут оказать надлежащую оценку сложившейся ситуации и привлечь виновных к ответственности.
Кстати, в ОПОРЕ заявили, что протоколы по меньшей мере 40 из 605 участков не совпадают с данными протоколов УИК о подсчете голосов.
Суд не удовлетворил иск Терехова к Харьковской городской ТИК
4 ноября Харьковская городская избирательная комиссия рассмотрела жалобы опоры относительно возможных фальсификаций протоколов в Новобаварском и Основянском районах. Члены городской ТИК приняли во внимание информацию наблюдателей, но отказали в пересчете голосов. ОПОРА будет судиться.
Харьковский окружной административный суд оставил без удовлетворения иск Игоря Терехова в Харьковской городской избирательной комиссии, который просил признать противоправным и отменить постановление ТИК от 4 ноября,
– сообщило "Суспільне".
Соответствующее постановление суд огласил 5 ноября.
"Иск оставили без удовлетворения. Истец должен уплатить 908 грн судебного сбора", – сообщил координатор ОПОРЫ Николай Зинченко.
У Терехова же заявили, что "это вопрос имиджа. Вопрос Игоря Александровича перед своими избирателями, которые отдали свои голоса за него, а сейчас эти голоса хотят забрать".
Представитель Терехова в суде Юрий Бабич заявил, что:
- "Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вообще не должна была рассматривать жалобы ОПОРА;
- поскольку истец нарушил сроки и обратился в ТИК после того, как объявили результаты выборов".
В ОПОРА это отрицали, письменные возражения в суд направила и городская ТИК.
Выборы мэра Харькова: коротко
- 1 ноября Харьковская городская ТИК получила результаты голосования со всех участков города. На выборах мэра Харькова уверенно победил Игорь Терехов, за которого проголосовали 50,66% избирателей.
- За кресло мэра боролись 10 кандидатов. Второе место на выборах занял Михаил Добкин.
- Выборы назначили потому, что в декабре от коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес, и в феврале 2021 года его лишили полномочий.
- Парламент назначил выборы нового городского главы на 31 октября 2021 года.