Вопрос законности – предмет проверки правоохранителей и суда, – ЦИК о выборах в Харькове

В ЦИК заявили, что вопрос законности выборов – это предмет проверки правоохранителей и суда. В частности, сейчас в суд подали более полусотни дел.

Все они касаются результатов голосования на 131 избирательном участке. Об этом рассказали 5 ноября в ЦИК.

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ЦИК прокомментировал вопрос законности выборов

В частности, по данным ЦИК, в суд подали ориентировочно 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке. Именно на нем, как сообщали наблюдатели, могли быть фальсификации. Местная ТИК отказалась пересчитывать голоса.

В ЦИК объяснили, что:

результаты выборов мэра могут обжаловать только в территориальной избирательной комиссии (ТИК);

в Центризбирком можно подать жалобу лишь о бездействии соответствующей ТИК.

На сегодня вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда,

– заявили в ЦИК.

Именно так там отреагировали на информацию от общественной организации ОПОРА о вероятной фальсификации результатов выборов мэра Харькова.

В ЦИК надеются, что по результатам проверки компетентные органы смогут оказать надлежащую оценку сложившейся ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Кстати, в ОПОРЕ заявили, что протоколы по меньшей мере 40 из 605 участков не совпадают с данными протоколов УИК о подсчете голосов.

Суд не удовлетворил иск Терехова к Харьковской городской ТИК

4 ноября Харьковская городская избирательная комиссия рассмотрела жалобы опоры относительно возможных фальсификаций протоколов в Новобаварском и Основянском районах. Члены городской ТИК приняли во внимание информацию наблюдателей, но отказали в пересчете голосов. ОПОРА будет судиться.

Харьковский окружной административный суд оставил без удовлетворения иск Игоря Терехова в Харьковской городской избирательной комиссии, который просил признать противоправным и отменить постановление ТИК от 4 ноября,

– сообщило "Суспільне".

Соответствующее постановление суд огласил 5 ноября.

"Иск оставили без удовлетворения. Истец должен уплатить 908 грн судебного сбора", – сообщил координатор ОПОРЫ Николай Зинченко.

У Терехова же заявили, что "это вопрос имиджа. Вопрос Игоря Александровича перед своими избирателями, которые отдали свои голоса за него, а сейчас эти голоса хотят забрать".

Представитель Терехова в суде Юрий Бабич заявил, что:

"Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вообще не должна была рассматривать жалобы ОПОРА;

поскольку истец нарушил сроки и обратился в ТИК после того, как объявили результаты выборов".

В ОПОРА это отрицали, письменные возражения в суд направила и городская ТИК.

Выборы мэра Харькова: коротко