Усі вони стосуються результатів голосування на 131 виборчій дільниці. Про це розповіли 5 листопада у ЦВК.

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ЦВК прокоментувала питання законності виборів

Зокрема, за даними ЦВК, до суду подали орієнтовно 56 справ щодо результатів голосування на 131 виборчій дільниці. Саме на ній, як повідомляли спостерігачі, могли бути фальсифікації. Водночас місцева ТВК відмовилася перераховувати голоси.

У ЦВК пояснили, що:

результати виборів мера можуть оскаржувати лише до територіальної виборчої комісії (ТВК);

до Центрвиборчкому можна подати скаргу лише про бездіяльність відповідної ТВК.

На сьогодні питання законності дій виборчих комісій та їх членів є предметом перевірки правоохоронних органів та суду,

– заявили у ЦВК.

Саме так там відреагували на інформацію від громадської організації ОПОРА про ймовірну фальсифікацію результатів виборів мера Харкова.

У ЦВК сподіваються, що за результатами перевірки компетентні органи зможуть надати належну оцінку ситуації, яка склалася, та притягнути винних до відповідальності.

До речі, у ОПОРІ заявили, що протоколи зі щонайменше 40 зі 605 дільниць не збігаються з даними протоколів ДВК про підрахунок голосів.

Суд не задовольнив позов Терехова до Харківської міської ТВК

4 листопада Харківська міська виборча комісія розглянула скарги ОПОРИ щодо можливих фальсифікацій протоколів у Новобаварському та Основ'янському районах. Члени міської ТВК взяли до уваги інформацію спостерігачів, але відмовили у перерахунку голосів. ОПОРА позиватиметься до суду.

Харківський окружний адміністративний суд залишив без задоволення позов Ігоря Терехова до Харківської міської виборчої комісії, який просив визнати протиправною та скасувати постанову ТВК від 4 листопада,

– повідомило "Суспільне".

Відповідну ухвалу суд оголосив 5 листопада.

"Позов залишили без задоволення. Позивач має сплатити 908 грн судового збору", – повідомив координатор ОПОРИ Микола Зінченко.

У Терехова ж заявили, що "це питання іміджу. Питання Ігоря Олександровича перед своїми виборцями, які віддали свої голоси за нього, а зараз ці голоси хочуть забрати".

Представник Терехова в суді Юрій Бабич заявив, що:

"Харківська міська територіальна виборча комісія взагалі не мала розглядати скарги ОПОРИ;

оскільки скаржник порушив строки й звернувся до ТВК після того, як оголосили результати виборів".

У ОПОРІ це заперечували, письмові заперечення до суду направила і міська ТВК.

Вибори мера Харкова: коротко