Вопрос главы Украинской единой церкви – не главный, – политолог

Вопрос, кто возглавит Украинскую единую поместную церковь – важный, но важнее сам факт получения автокефалии. До проведения объединительного Собора нужно согласовать как этот вопрос, так и организационные моменты, чтобы предотвратить провокации УПЦ МП и их сторонников.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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По его словам, очевидно, переговоры о будущем главе Украинской церкви продолжаются. Но до проведения Собора нужно согласовать ряд вопросов, в частности, устав. Чтобы на самом Соборе не возникли серьезные разногласия или конфликты, чем воспользуется Москва.

Важно, кто получит Томос из рук представителя Вселенского патриархата. И это нужно тоже согласовать. Неизвестно, будет ли это предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет. Шансы у него есть. Но если его кандидатура будет непреодолимым моментом для получения Томоса, это надо учесть. На Соборе главным должен быть вопрос институционализации Украинской единой поместной церкви. Филарет и глава УАПЦ Макарий должны понять историчность этого события,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Напомним, ранее в УПЦ КП отметили, что Филарет и другие иерархи не могут сами себя выдвигать на главу Единой православной церкви в Украине во время проведения Объединительного собора. Однако предложить Филарету стать кандидатом на эту должность смогут участники Собора.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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