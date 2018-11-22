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      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Питання очільника Української єдиної церкви – не головне, – політолог

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      До об'єднавчого Собору потрібно вирішити низку питань
      До об'єднавчого Собору потрібно вирішити низку питань / Фото з відкритих джерел

      Питання, хто очолить Українську єдину помісну церкву – важливе, однак важливішим є сам факт отримання автокефалії. До проведення об’єднавчого Собору потрібно узгодити як це питання, так і організаційні моменти, щоб запобігти провокаціям УПЦ МП і їх прихильників.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

      Читайте також: Українська єдина церква: які провокації готує Кремль?

      За його словами, вочевидь, переговори про майбутнього очільника Української церкви тривають. Але до проведення Собору потрібно узгодити низку питань, зокрема, статут. Щоб на самому Соборі не виникли серйозні розбіжності чи конфлікти, чим скористається Москва.

      Важливо, хто отримає Томос з рук представника Вселенського патріархату. І це потрібно теж узгодити. Невідомо, чи це буде предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Шанси в нього є. Але якщо його кандидатура стане непереборним моментом для отримання Томосу, на це треба зважити. На Соборі головним повинне бути питання інституціоналізації Української єдиної помісної церкви. Філарет і глава УАПЦ Макарій повинні зрозуміти історичність цієї події,
      – підкреслив Валерій Димов.

      Нагадаємо, раніше в УПЦ КП зазначили, що Філарет та інші ієрархи не можуть самі себе висувати на голову Єдиної православної церкви в Україні під час проведення Об'єднавчого собору. Однак запропонувати Філарету стати кандидатом на цю посаду зможуть учасники Собору.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет. 

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Томос Філарет УАПЦ УПЦ КП РПЦ Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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