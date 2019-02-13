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      "Вопрос закрыт": Россия дерзко ответила США на требование вернуть Крым Украине

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      Россия отказалась возвращать Украине Крым в обмен на снятие санкций США
      Россия отказалась возвращать Украине Крым в обмен на снятие санкций США / Фото из открытых источников

      Россия не будет возвращать Украине незаконно аннексированный Крым в обмен на отмену ряда экономических санкций США. Кремль считает закрытым вопрос захвата полуострова в марте 2014 года.

      Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крым – это не предмет торга и его якобы никто не отбирал у Украины, пишет ТАСС.

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      Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ни о каком возвращении полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США речи быть не может,
      – подчеркнул Слуцкий.

      В России продолжают настаивать, что весной 2014 года крымчане якобы добровольно решили присоединиться к составу РФ. В частности, они проголосовали за такое решение на так называемом "всенародном референдуме", который не признает ни Украина, ни международное сообщество.

      Какое требование по оккупированному Крыму США озвучили России?
      Постоянный представитель США при ООН Джонатан Коэн на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Соединенные Штаты готовы снять экономические санкции против России, если она вернет Украине оккупированный Крым и прекратит вести войну на Донбассе. Вашингтон поддерживает Киев и отмечает, что согласится только на вывод вооруженных формирований с оккупированных территорий Украины.

      Впервые США ввели санкции против РФ за оккупацию Донбасса и Крыма в 2014 году. С тех пор, российская экономика понесла потери примерно на 50 миллиардов долларов. 8 ноября 2018 года Вашингтон ввел новые финансовые ограничения против Кремля. Под санкции попали три человека и девять предприятий из РФ. Все они имеют отношение к оккупации Россией территории Украины.

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      Теги: Новости политики Новости России Новости США Санкции Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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