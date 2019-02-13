"Питання закрите": Росія зухвало відповіла США на вимогу повернути Крим Україні

Росія не буде повертати Україні незаконно анексований Крим в обмін на скасування низки економічних санкцій США. Кремль вважає закритим питання захоплення півострова у березні 2014 року.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Крим – це не предмет торгу і його нібито ніхто не відбирав в України, пише ТАСС.

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Питання територіальної приналежності Криму закрите. Ні про яке повернення півострова Україні в обмін на скасування антиросійських санкцій США мови бути не може,

– наголосив Слуцький.

У Росії продовжують наполягати, що весною 2014 року кримчани нібито добровільно вирішили приєднатися до складу РФ. Зокрема, вони проголосували за таке рішення на так званому всенародному референдумі, який не визнає ні Україна, ні міжнародна спільнота.

Яку вимогу щодо окупованого Криму США озвучили Росії? Постійний представник США при ООН Джонатан Коен на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Сполучені Штати готові зняти економічні санкції проти Росії, якщо вона поверне Україні окупований Крим та припинить вести війну на Донбасі. Вашингтон підтримує Київ та наголошує, що погодиться лише на виведення збройних формувань з окупованих територій України.



Вперше США ввели санкції проти РФ через окупацію Донбасу та Криму у 2014 році. З того часу, російська економіка зазнала втрат приблизно на 50 мільярдів доларів. 8 листопада 2018 року Вашингтон запровадив нові фінансові обмеження проти Кремля. Під санкції потрапили троє осіб та дев’ять підприємств з РФ. Усі вони мають стосунок до окупації Росією території України.