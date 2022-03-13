Вор-интеллектуал: мародер додумался воровать противотанкового "ежа" прямо с блокпоста
13 марта 2022 , 19:47Читати новину українською
Источник:телеграмм Днепр Оперативный
Некоторые украинские граждане не оставляют попыток что-то утащить во время войны. Перспектива быть привязана к столбу и стать знаменитостью соцсетей пугает не всех.
Некоторые мародеры готовы на очень рискованные поступки. Правда, результат не соответствует "отчаянности" выходки.
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Кража "ежа"
На Днепровщине мародер хотел утащить противотанкового "ежа". Правда, совершить кражу он хотел прямо возле блокпоста.
Как и ожидалось, представители теробороны задержали его, привязали к столбу и вызвали полицию.
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