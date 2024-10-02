Орнитологи бьют тревогу: куда исчезли воробьи в Украине и чем это может грозить

Во многих городах Украины начали исчезать воробьи, а в Киеве и вовсе редко можно встретить маленьких пернатых. Орнитологи бьют тревогу, ведь эти птицы очень важны для нашей экосистемы, а их исчезновение будет иметь серьезные последствия.

2024 уже объявили годом воробья домашнего, ведь его численность ежегодно сокращается. Почему исчезают эти пернатые и какие серьезные последствия это может иметь – передает 24 Канал.

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Почему исчезают воробьи

Украинское общество охраны птиц объявило 2024 год годом воробья домашнего. Причиной этого стал факт исчезновения маленьких пернатых из многих населенных пунктов Украины.

Как пишет mukachevo.net, привычные для украинцев птицы исчезают по нескольким причинам:

уменьшается количество частных домов , под крышами и шифером которых воробьи любят гнездиться;

, под крышами и шифером которых воробьи любят гнездиться; мало еды – воробьям сейчас трудно искать себе пищу, ведь зерна на полях стало гораздо меньше, а многие уличные свалки стали закрытыми, из-за чего птицы не могут добраться до пищевых отходов;

– воробьям сейчас трудно искать себе пищу, ведь зерна на полях стало гораздо меньше, а многие уличные свалки стали закрытыми, из-за чего птицы не могут добраться до пищевых отходов; война и громкие звуки – боевые действия, постоянные взрывы и российские атаки пугают птиц, поэтому они вынуждены искать убежища в других местах.



В городах Украины исчезают воробьи / Фото Unsplash, Gautam Krishnan

Среди других причин также большое количество уличных котов, которые охотятся на птиц, уменьшение количества домашних хозяйств, где можно было бы найти зерно, и исчезновение элеваторов, где рассыпалось значительное количество разного зерна.

Кроме того, Львовский орнитолог Вадим Жуленко заметил, что в городах воробьи могут исчезать и по другой причине – чрезмерная уборка. Так, срезанные ветви и деревья, и скошенная трава лишают птиц мест для жизни. Воробьи любят жить на ветвях, а в траве – часто ищут насекомых, которыми можно поживиться.

Поэтому, сейчас в разных городах редко можно встретить привычных малых пернатых. В Киеве, Харькове, Львове и даже на Закарпатье популяция птиц сокращается очень быстро, а это может иметь серьезные последствия.

Важно. Воробьи исчезают не только в Украине, но и в европейских городах. Это подтверждают исследования благотворительной британской организации Royal Society for Protection of Birds (RSPB), международной организации защиты птиц BirdLife International и Чешского общества орнитологии. Ученые выяснили, что в странах ЕС и Великобритании в период с 1980 по 2017 год общая численность гнездящихся птиц, сократилась на 600 миллионов особей. Больше всего пострадал домашний воробей – исчезло около 227 миллионов особей.

Чем опасно исчезновение воробьев

Воробьи играют важную роль в экосистеме нашей страны, а их исчезновение будет иметь серьезные последствия. Во-первых, начнут гибнуть деревья, поскольку будут размножаться вредители. По приблизительным подсчетам, за период вскармливания одного выводка воробьи уничтожают около 30 тысяч насекомых. Как следствие – деревья в парке и скверах будут гнить, поскольку их изнутри будут съедать вредители.

По словам ученых, из-за исчезновения воробьев будет быстро размножаться каштановая моль, которой питались пернатые. Ее размножение приведет к тому, что на кустах и деревьях сначала будут появляться рыжие пятна, а после – растение начнет портиться и в результате погибнет.

Во-вторых, исчезновение воробьев может вызвать голод. Реальным доказательством этого является ситуация, которая сложилась в Китае в конце 1950-х годов. Тогда власти решили бороться с воробьями, которых стало очень много, и население забивало пернатых палками. Однако это повлекло фатальные последствия, ведь на огородах начали размножаться гусеницы, которые уничтожали весь урожай. Поэтому в стране начался голод и более 20 миллионов китайцев умерло.



Какие последствия будет иметь исчезновение воробьев / Фото Unsplash, Mosharraf Hossain

Украинцы могут помочь воробьям

Как видим, воробьи – это важная часть экосистемы, поэтому важно помочь им, чтобы не столкнуться с серьезными последствиями. Так, люди могут высаживать больше деревьев и кустов, что создаст для пернатых новые места для гнездования и защиты.

Однако, самый простой шаг – кормушки. Они особенно актуальны сейчас, когда приближается холодный сезон и птицам сложнее найти пищу. Их можно сделать из пластиковой бутылки, картонного пакета, деревянной доски (так, как учили в школе на уроках трудового обучения) или просто приобрести в магазине готовую.

Наполните кормушку семенами, крупами или крошками хлеба и подвесьте ее на балконе или на ветке дерева. Такой простой шаг поможет спасти популяцию птиц, которые поддерживают нашу экосистему и делают важные для людей вещи, которые, на первый взгляд, остаются незаметными.