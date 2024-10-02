2024 вже оголосили роком горобця хатнього, адже його чисельність щороку скорочується. Чому зникають ці пернаті та які серйозні наслідки це може мати – передає 24 Канал.

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Чому зникають горобці

Українське товариство охорони птахів оголосило 2024 рік роком горобця хатнього. Причиною цього став факт зникнення маленьких пернатих з багатьох населених пунктів України.

Як пише mukachevo.net, звичні для українців птахи зникають з декількох причин:

зменшується кількість приватних будинків , під стріхами та шифером яких горобці полюбляють гніздитися;

, під стріхами та шифером яких горобці полюбляють гніздитися; мало їжі – горобцям зараз важко шукати собі їжу, адже зерна на полях стало набагато менше, а багато вуличних смітників стали закритими, через що птахи не можуть дістатися до харчових відходів;

– горобцям зараз важко шукати собі їжу, адже зерна на полях стало набагато менше, а багато вуличних смітників стали закритими, через що птахи не можуть дістатися до харчових відходів; війна та гучні звуки – бойові дії, постійні вибухи та російські атаки лякають птахів, тому вони вимушені шукати притулку в інших місцях.



У містах України зникають горобці / Фото Unsplash, Gautam Krishnan

Серед інших причин також є велика кількість вуличних котів, які полюють на птахів, зменшення кількості домашніх господарств, де можна було б знайти зерно, та зникнення елеваторів, де розсипалася значна кількість різного зерна.

Крім того, Львівський орнітолог Вадим Жуленко зауважив, що у містах горобці можуть зникати й з іншої причини – надмірне прибирання. Так, зрізані гілки й дерева, та скошена трава позбавляють птахів місць для життя. Горобці полюбляють жити на гілках, а у траві – часто шукають комах, якими можна поживитися.

Відтак, нині у різних містах рідко можна зустріти звичних малих пернатих. У Києві, Харкові, Львові й навіть на Закарпатті популяція птахів скорочується дуже швидко, а це може мати серйозні наслідки.

Важливо. Горобці зникають не лише в Україні, а й у європейських містах. Це підтверджують дослідження благодійної британської організації Royal Society for Protection of Birds (RSPB), міжнародної організації захисту птахів BirdLife International та Чеського товариства орнітології. Вчені з'ясували, що у країнах ЄС та Великій Британії у період з 1980 по 2017 рік загальна чисельність птахів, що гніздяться, скоротилася на 600 мільйонів особин. Найбільше постраждав хатній горобець – зникло близько 227 мільйонів особин.

Чим небезпечне зникнення горобців

Горобці відіграють важливу роль в екосистемі нашої країни, а їхнє зникнення матиме серйозні наслідки. По-перше, почнуть гинути дерева, оскільки будуть розмножуватися шкідники. За приблизними підрахунками, за період вигодовування одного виводку горобці знищують близько 30 тисяч комах. Як наслідок – дерева у парку й скверах будуть гнити, оскільки їх зсередини будуть з'їдати шкідники.

За словами науковців, через зникнення горобців буде швидко розмножувати каштанова міль, якою харчувалися пернаті. Її розмноження призведе до того, що на кущах і деревах спочатку будуть з'являтися руді плями, а після – рослина почне псуватися й в результаті загине.

По-друге, зникнення горобців може спричинити голод. Реальним доказом цього є ситуація, яка склалася у Китаї наприкінці 1950-х років. Тоді влада вирішила боротися з горобцями, яких стало дуже багато, і населення забивало пернатих палицями. Однак це спричинило фатальні наслідки, адже на городах почали розмножуватися гусениці, які знищували весь врожай. Відтак у країні почався голод й понад 20 мільйонів китайців померло.



Які наслідки матиме зникнення горобців / Фото Unsplash, Mosharraf Hossain

Українці можуть допомогти горобцям

Як бачимо, горобці – це вадлива частина екосистеми, тому важливо допомогти їм, щоб не зіткнутися з серйозними наслідками. Так, люди можуть висаджувати більше дерев та кущів, що створить для пернатих нові місця для гніздування та захистку.

Однак, найпростіший крок – годівниці. Вони особливо актуальні зараз, коли наближається холодний сезон і птахам складніше знайти їжу. Їх можна зробити з пластикової пляшки, картонного пакета, дерев'яної дошки (так, як вчили у школі на уроках трудового навчання) чи просто придбати у магазині готову.

Наповніть годівницю насінням, крупами чи крихтами хліба й підвісьте її на балконі чи на гілці дерева. Такий простий крок допоможе врятувати популяцію птахів, які підтримують нашу екосистему й роблять важливі для людей речі, які, на перший погляд, залишаються непомітними.