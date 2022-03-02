Враг пытался выйти в административные районы Донецка и Луганска и блокировать Мариуполь

Российские оккупанты терпят неудачу в дерзкой войне против Украины. Оккупанты не смогли заблокировать Мариуполь.

Оккупантам не удалось заблокировать Мариуполь

В Генштабе ВСУ сообщили новости с фронта. В отдельных направлениях украинские военные начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов.

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Сообщается, что на Донецком направлении противник сосредоточил усилия на целях выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Враг не достиг своей цели. Также сообщается, что оккупантам не удалось заблокировать Мариуполь.