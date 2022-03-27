Какова ситуация на Северском направлении

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на 12 часов 27 марта. Там рассказали о ситуации на Северском направлении.

Кстати Оккупанты, идите домой пока еще можете ходить, – Зеленский о Славутиче и протестах в городе

На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов,

– говорится в сообщении Генштаба.

Враг ворвался в Славутич 26 марта, спровоцировав мирные митинги украинцев. Смелые люди вышли на улицы города, чтобы прогнать оккупантов.

Что касается Чернигова, то мэр Владислав Атрошенко заявлял, что город разнесен вдребезги. Уже погибло более 200 горожан.

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