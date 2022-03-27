Какова ситуация на Северском направлении

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на 12 часов 27 марта. Там рассказали о ситуации на Северском направлении.

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На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов,
– говорится в сообщении Генштаба.

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