Яка ситуація на Сіверському напрямку
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 12 годину 27 березня. Там розповіли про ситуацію на Сіверському напрямку.
До речі Окупанти, йдіть додому поки ще можете ходити, – Зеленський про Славутич і протести в місті
На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
- Ворог вдерся у Славутич 26 березня, спровокувавши мирні мітинги українців. Сміливі люди вийшли на вулиці міста, щоб прогнати окупантів.
- Щодо Чернігова, то мер Владислав Атрошенко заявляв, що місто рознесено вщент. Уже загинуло понад 200 містян.
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