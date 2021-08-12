В российском Воронеже взорвался автобус: есть жертва и много раненых – видео

В российском Воронеже вечером 12 августа внезапно взорвался автобус с пассажирами. Местные власти говорят, что версию теракта якобы не рассматривают.

Пострадавшей женщине оторвало ноги

Предварительная причина трагедии – взрыв газового оборудования. Однако водитель автобуса уверяет, что у него нет никаких газовых баллонов.

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Заместитель руководителя Центра медицины катастроф рассказал, что в результате взрыва пострадали 14 человек. Телеграм-канал "Протесты в мире" пишет, что 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшей женщине оторвало ноги, она умерла в реанимации.

Всего в автобусе было 35 пассажиров.

Слышу взрыв. Смотрю – автобус внезапно разнесло. Куча людей говорят: "Мы оглохли, мы оглохли". Ничего не слышали. Мелкие осколки долетели до противоположной остановки,

– рассказал очевидец.

Смотрите видео с места взрыва автобуса в Воронеже:

В Воронеже внезапно взорвался автобус с пассажирами: видео

"Не понимал, что произошло", – водитель

По словам водителя, взрыв произошел, когда автобус начал выезжать с остановки.

Взрыв, стекло, дым. Я не понимаю, что произошло. Люди помогали другим выходить из автобуса,

– рассказал шофер.

Водитель рассказал о моменте взрыва: видео

На место взрыва приехали эксперты-криминалисты ФСБ. Обломки автобуса исследуют на следы взрывчатых веществ, пишет телеграм-канал Baza