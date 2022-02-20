Воронежская область объявила ЧС из-за наплыва "беженцев" из оккупированного Донбасса
Источник:Интерфакс
Александр Гусев – губернатор Воронежской области – объявил режим ЧС на территории региона. Такое решение объясняют якобы наплывом "беженцев" из оккупированного Донбасса.
Местные власти сообщают, что людям якобы пытаются создать комфортные условия. В то же время генконсул Украины в Ростове – Тарас Малышевский – рассказал: положение "эвакуированных" в стране-агрессоре – крайне сложное. Людей оставили на произвол судьбы.
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По факту картина следующая: автобусы стоят по несколько часов и дети измученные, прислонившись к окнам, спят. А их родители пытаются выяснить, что они здесь делают,
– рассказал Малышевский.
В Таганроге "эвакуированных" разместили в спортзале.
Людей поселили в спортзале / NEXTA Live
Генконсул заявил, что так называемую "эвакуацию" людей с оккупированных территорий расценивают как незаконное перемещение граждан Украины через государственную границу. Более того, вероятно, это происходит несмотря на волю самих "эвакуированных".
Людей держали в автобусах
- Жители оккупированных территорий жалуются, что в России оказались покинуты на произвол судьбы.
- В частности, в ночь с 18 на 19 февраля автобусы с "эвакуированными" застряли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области.
- Дети замерзли и проголодались. Люди устали.