Воронки от снарядов глубиной из дома, – полиция Николаевщины о ситуации в регионе

Николаевская область стала еще одной зоной, где противник пытается цинично атаковать. В полиции рассказали о положении дел.

В Баштанском районе полицейские помогают местным возвращаться к жизни. Из-за нападения русских захватчиков там остались воронки от снарядов глубиной с дом.

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Также нет коммуникаций, связи. О нашей славной Баштанщине и ее мужественных жителях и отважных защитниках уже известно всем. О ней пишут стихи и слоганы, как люди голыми руками останавливают танки, а военные, тероборона и полиция – обезвреживают врага,

– сообщают в полиции.

Там подчеркивают, что последние трое суток вражеские обстрелы в этом районе почти не прекращались. Для жителей Баштанки и Снегиревки это было настоящим испытанием.

"Несмотря на авиаудары, разрушения, пожары, отсутствие света, газа и воды, горожане выстояли. Сейчас несгибаемые граждане разбирают завалы и пытаются возобновить коммуникации", – говорят полицейские.

Николаевщина разбирает завалы после нападения оккупантов / Фото Нацполиции

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