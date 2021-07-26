Воровали 30 тонн горючего ежемесячно: в Укрзализныце разоблачили масштабную схему

26 июля 2021 , 16:30
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Источник:

Офис генпрокурора

Работников Ровненского филиала "Львовской железной дороги" уличили в масштабном хищении. Их обвинили в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Воровали дважды в день

По данным следствия, группа служащих систематически разворовывала горюче-смазочные материалы Укрзализныци. Правоохранители уже задержали 5 участников схемы.

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Они дважды в день утром и вечером – откачивали с маневровых тепловозов топливо,
рассказали в Офисе генпрокурора.

Так работники Укрзализныци ежемесячно воровали от 15 до 30 тонн горючего, а затем продавали его.

Для контроля за совершением преступления правоохранители тайно приобрели у злоумышленников 200 литров краденого горючего.

Задержанным сообщили о подозрении и уже выбрали меры предосторожности.


В Укрзализныце разоблачили масштабную схему хищения горючего / Офис генпрокурора

Правоохранители провели обыски

В помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц провели 30 обысков. Во время них изъяли:

  • более чем 1 400 литров дизельного топлива,
  • канистры с остатками горючего,
  • средства для его откачки,
  • 5 автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива,
  • мобильные телефоны,
  • деньги в разной валюте,
  • банковские карточки,
  • черновые записи.


Правоохранители провели 30 обысков / Фото Офиса генпрокурора

Автор: Софія Мінджоса