Воровали 30 тонн горючего ежемесячно: в Укрзализныце разоблачили масштабную схему

Работников Ровненского филиала "Львовской железной дороги" уличили в масштабном хищении. Их обвинили в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Воровали дважды в день

По данным следствия, группа служащих систематически разворовывала горюче-смазочные материалы Укрзализныци. Правоохранители уже задержали 5 участников схемы.

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Они дважды в день – утром и вечером – откачивали с маневровых тепловозов топливо,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Так работники Укрзализныци ежемесячно воровали от 15 до 30 тонн горючего, а затем продавали его.

Для контроля за совершением преступления правоохранители тайно приобрели у злоумышленников 200 литров краденого горючего.

Задержанным сообщили о подозрении и уже выбрали меры предосторожности.



В Укрзализныце разоблачили масштабную схему хищения горючего / Офис генпрокурора

Правоохранители провели обыски

В помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц провели 30 обысков. Во время них изъяли:

более чем 1 400 литров дизельного топлива,

канистры с остатками горючего,

средства для его откачки,

5 автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива,

мобильные телефоны,

деньги в разной валюте,

банковские карточки,

черновые записи.



Правоохранители провели 30 обысков / Фото Офиса генпрокурора