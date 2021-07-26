Воровали 30 тонн горючего ежемесячно: в Укрзализныце разоблачили масштабную схему
Источник:Офис генпрокурора
Работников Ровненского филиала "Львовской железной дороги" уличили в масштабном хищении. Их обвинили в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.
Воровали дважды в день
По данным следствия, группа служащих систематически разворовывала горюче-смазочные материалы Укрзализныци. Правоохранители уже задержали 5 участников схемы.
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Они дважды в день – утром и вечером – откачивали с маневровых тепловозов топливо,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
Так работники Укрзализныци ежемесячно воровали от 15 до 30 тонн горючего, а затем продавали его.
Для контроля за совершением преступления правоохранители тайно приобрели у злоумышленников 200 литров краденого горючего.
Задержанным сообщили о подозрении и уже выбрали меры предосторожности.
В Укрзализныце разоблачили масштабную схему хищения горючего / Офис генпрокурора
Правоохранители провели обыски
В помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц провели 30 обысков. Во время них изъяли:
- более чем 1 400 литров дизельного топлива,
- канистры с остатками горючего,
- средства для его откачки,
- 5 автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива,
- мобильные телефоны,
- деньги в разной валюте,
- банковские карточки,
- черновые записи.
Правоохранители провели 30 обысков / Фото Офиса генпрокурора