Крали двічі на день

За даними слідства, група службовців систематично розкрадала паливно-мастильні матеріали Укрзалізниці. Правоохоронці вже затримали 5 учасників схеми.

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Вони двічі на день – вранці і ввечері – відкачували із маневрових теплотягів пальне,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Так працівники Укрзалізниці щомісяця крали від 15 до 30 тонн пального, а потім продавали його. Для контролю за вчиненням злочину правоохоронці таємно придбали у зловмисників 200 літрів краденого пального.

Затриманим повідомили про підозру та вже обрали запобіжні заходи.



В Укрзалізниці викрили масштабну схему розкрадання пального / Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки

У приміщеннях підприємства та за місцем проживання службових осіб провели 30 обшуків. Під час них вилучили:

понад 1 400 літрів дизельного палива,

каністри із залишками пального,

засоби для його відкачування,

5 автомобілів, які використовувались для перевезення викраденого пального,

мобільні телефони,

гроші в різній валюті,

банківські картки,

чорнові записи.



Правоохоронці провели 30 обшуків / Фото Офісу генпрокурора