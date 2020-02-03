"Воры в законе": как боролись с криминалом в мире и что предлагают украинцам

Из Украины депортируют 9 "воров в законе", которые приехали к нам в основном из Грузии и России, – сообщили в полиции. Правда, учитывая достаточно лояльное украинское законодательство, эти люди впоследствии могут вернуться в Украину.

Как в мире борются с "законниками" и опыт каких стран нам стоит взять на вооружение, – рассказывает 24 каналу юрист, кандидат юридических наук Денис Головин.

Коронованные воры

Традиционно ворами в законе становились те, кто имел тюремный срок и кого "короновали" на сходке криминальных авторитетов. Коронованные законники жили "по понятиям" и придерживались воровских традиций. К примеру, в прошлом тысячелетии для настоящего законника было недопустимо иметь семью и имущество. Однако времена менялись. Эти уважаемые в узких кругах люди начали появляться в обществе в окружении прекрасных дам и жить в домах, которые поражали своей роскошью и помпезностью.

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К примеру, в Грузии в советское время быть законником было модно – крутая жизнь, дорогие авто и дома, деньги рекой, поэтому не каждый школьник хотел быть космонавтом или военным. Опрос школьников, проведенный в Кутаиси 2002 года, показал: 25% мальчиков сказали, что хотели бы быть "ворами в законе", а 35% девочек – желали бы быть их женами.

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Кстати, после распада Союза многие из бывших "законников" благополучно переквалифицировались в успешных бизнесменов.

Большинство "воров в законе" в мире – выходцы из Грузии, где ситуация была критической. Полиция и "законники" работали вместе, и на рэкет, и на контрабанду наркотиков. Легкомысленная жизнь "воров в законе" в Грузии закончилась с приходом к власти Михеила Саакашвили,

– рассказывает Денис Головин.

От Грузии до Украины

Если в Грузии с этим явлением довольно успешно начали бороться во времена президентства Саакашвили, то в Украине только 19 декабря 2019 года парламент в первом чтении принял законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Разрабатывая этот документ, украинские депутаты руководствовались грузинским опытом. А в этой стране, по мнению Дениса Головина, принятый по инициативе Саакашвили закон "Об организованной преступности", был уникальным в мировой юридической практике. Грузинское постреволюционное правительство взялось за борьбу с криминалом решительно, жестко и демонстративно.

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Прежде всего, им нужно было решить проблему коррупции в полиции и очистить правоохранительные органы от тех, кто сотрудничал с организованной преступностью. В те годы в результате так называемой оптимизации правоохранительной системы несколько ведомств были объединены под общий кров МВД, в частности, и министерство госбезопасности. Были проведены реформы в пограничной и уголовной полиции, а бывших гаишников на улицах заменили подтянутые сотрудники патрульной полиции. И только потом внесли изменения в законодательство.

Согласно грузинскому законодательству за членство в воровском сообществе предусмотрено заключение – от 3 до 8 лет. "Воры в законе" (кстати, это легальный термин законодательства Грузии) отправлялись за решетку на срок от 5 до 10 лет,

– отмечает Головин.



В украинских тюрьмах условия пребывания заключенных все еще ужасные / Фото Facebook министра юстиции

Как следствие борьбы с "уважаемыми людьми", с 2006 по 2010 годы 180 членов воровского мира были задержаны и осуждены, а у представителей мафии и коррумпированных чиновников конфисковали имущество на сумму в 1 миллиард долларов. Машины – передали копам, в домах "законников" – открывали полицейские участки. Это было показательно – что плохо, и что хорошо. Так и боролись за правосознание грузин.

Спецзаключеннае для " законников"

Интересно, что "законников" грузины сажали в специальную тюрьму, где находились исключительно осужденные за такие же преступления. Это делалось потому что в обычной тюрьме они имели бы привилегированное положение – другие осужденные были бы их обслугой.

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Представители нынешней правящей партии Грузии называют эпоху Саакашвили "девять лет кровавого режима" и говорят о системных нарушениях прав человека, пытках заключенных и политизации грузинской полиции в те годы. После смены власти была проведена масштабная амнистия, в результате которой на свободе оказались примерно половина заключенных. Тогда среди освобожденных оказались и "воры в законе", которые отбывали наказание не только за свой криминальный статус, но и за наркопреступления. Им дали сутки на то, чтобы они покинули Грузию. Они и переехали в Украину и Россию. Как следствие, в Украине время от времени ловят и депортируют воров в законе, а они впоследствии возвращаются обратно.

Правда, эксперт говорят, что при написании законопроекта некоторые моменты Махеил Саакашвили все же позаимствовал из закона о влияние рэкетиров и коррупции, принятого в 1970 годах в США для борьбы с мафией. В нем предусматривалось усиление наказания за участие в организованной преступности и смягчение наказания за сотрудничество со следствием. Под действие этого закона подпадали: азартные игры, рэкет, фальшимонетничество, грабеж, убийство, вымогательство, торговля людьми и тому подобное. Таким образом, в нем перечислили фактически все виды деятельности мафии. Благодаря этому закону удалось задержать членов Коза-Ностры.

Новации украинского законопроекта

Принятый в первом чтении проект закона предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины следующими пунктами:

преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких человек (пять и более), участником, организатором, руководителем и координатором которой является "вор в законе";

"вором в законе" признается тот, кто придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди людей, которые совершали уголовные правонарушения, руководит, координирует или организует деятельность преступного сообщества или ее части или является участником такого сообщества.



Преступник, даже если он и "в законе" должен быть зарешеченным / Фото Facebook министра юстиции

Кроме того, законопроектом предлагается наказывать организацию проведения встреч (так называемые "сходки") представителей преступных организаций или преступных сообществ и содействие в ее проведении, или руководстве такой встречей. За это предусмотрено наказание в виде заключения сроком от 3 до 6 лет. При этом, человек освобождается от уголовной ответственности за совершение такого преступления, если он добровольно и до начала встречи ("сходки") заявил о ее участниках, точном месте и времени ее проведения.

Каждая страна уникальна в плане законодательства, и то что работает в одной правоохранительной системе, не факт что будет иметь пользу в других. Именно поэтому Украина должна принять такой закон, который будет присущ именно нашей правовой среде. Надо нарабатывать свой опыт,

– считает Денис Головин.

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Поэтому, лишь после принятия закона, который будет вводить в Украине наказание для "воров в законе" и начала его действия, можно будет говорить – сможет ли он преодолеть такое позорное явление.