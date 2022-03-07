В Ворзеле остается очень много детей, неизвестна судьба детдома, – депутат

В ряде населенных пунктов Украины идут жестокие бои, из-за которых люди вынуждены по нескольку дней сидеть в подвалах. В частности, дети. По словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, детдом в Ворзеле в Бучанском районе сейчас не выходит на связь.

Из-за отсутствия связи неизвестно, в каком состоянии сейчас находятся дети. Елена Василевская-Смаглюк рассказала, что уже несколько раз пыталась связаться с руководством детдома, но тщетно.

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Политик подчеркнула, что создание гуманитарного коридора для эвакуации населения, в частности детей, сейчас является приоритетной задачей.

Маленькие дети больше не выдержат в подвалах. Их нужно вытаскивать сегодня. Именно сегодня. Люди истощены. Они надеялись, что "зеленый коридор" будет и они смогут выйти, но эта надежда длится около четырех дней,

– заявила Василевская-Смаглюк.

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