Через відсутність зв'язку невідомо, у якому стані зараз перебувають діти. Олена Василевська-Смаглюк розповіла, що вже кілька разів намагалася сконтактувати з керівництвом дитбудинку, але марно.
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Політикиня наголосила, що створення гуманітарного коридору для евакуації населення, зокрема дітей, зараз є пріоритетним завданням.
Маленькі діти не витримають більше у підвалах. Їх потрібно витягати сьогодні. Саме сьогодні. Люди виснажені. Вони сподівалися, що "зелений коридор" буде і вони зможуть вийти, але це сподівання триває близько чотирьох днів,
– заявила Василевська-Смаглюк.
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